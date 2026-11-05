Entra en vigor la Ley de Economía Digital: Gasolineras y casetas, en la mira para eliminar efectivo

Publicada en la edición vespertina del 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la nueva normativa establece el marco para la digitalización de las transacciones en el país. El Artículo 13 de la ley faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar, en un plazo de 15 días hábiles, qué sectores estratégicos y actividades relevantes quedarán obligados a operar sin efectivo.Es importante destacar que el texto legal no menciona de forma explícita a gasolineras ni casetas de peaje; esta identificación proviene de los anuncios previos realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios en sus conferencias matutinas. El efectivo seguirá siendo válido en la mayoría de las transacciones, salvo en los giros que Hacienda incluya en su lista pendiente.Durante las conferencias del 24 de septiembre y 21 de octubre, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, y la presidenta Sheinbaum detallaron que la digitalización busca mejorar la seguridad, la recaudación y la reducción de delitos. Peña Merino señaló que el 85% de las operaciones menores a 500 pesos en México se realizan en efectivo, y la meta oficial es alcanzar un 50% de adopción de pagos digitales durante el primer año de aplicación.Sheinbaum explicó que el cobro digital en gasolineras y casetas permitirá cruzar de manera más eficiente la información del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Para reforzar esto, a partir de junio de 2027 entrará en vigor una disposición que obligará a toda la cadena de suministro de combustibles a reportar y pagar el IEPS correspondiente, permitiendo detectar diferencias entre los impuestos declarados y los pagados. Como antecedente, la mandataria citó el caso del Metro de la Ciudad de México, donde el uso de tarjetas incrementó los ingresos al reducirse la recirculación de boletos.El Artículo 2, fracción VII, de la ley define como medios de pago digitales y electrónicos a: códigos QR, dispositivos NFC, tarjetas de débito y crédito, órdenes de transferencia de fondos (incluida la domiciliación) y cualquier otra interfaz que permita realizar pagos. Para los automovilistas, esto implica el uso de tarjetas, transferencias o CoDi, la plataforma del Banco de México que no cobra comisiones adicionales a los usuarios.La normativa también contempla salvaguardas. El Artículo 15 permite el pago en efectivo o cheque cuando se presente una contingencia que imposibilite la recepción de medios digitales. Sin embargo, el Artículo 16 aclara que estas contingencias no pueden usarse de manera permanente o recurrente para justificar el incumplimiento de la norma.La ley establece distinciones claras entre el sector público y el privado. Conforme al Artículo 10, los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) ya están obligados a aceptar pagos digitales y electrónicos en todos sus trámites y servicios desde la entrada en vigor de la ley, sin periodo de transición. Por su parte, el Artículo 11 señala que los comercios privados podrán implementar estos medios de pago de forma voluntaria, salvo que su actividad sea incluida por Hacienda en la lista de sectores obligados a eliminar el cobro en efectivo. Ahora, la atención se centra en la SHCP, que en los próximos días publicará la lista que determinará el alcance real de estas restricciones en el país.