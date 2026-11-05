Entra en vigor la Ley de Economía Digital: Gasolineras y casetas, en la mira para eliminar efectivo

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La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos entró en vigor este 5 de noviembre de 2026, impulsando una transición hacia la reducción del efectivo en México. Aunque el texto legal no los menciona explícitamente, el Gobierno federal ha señalado a gasolineras y casetas de peaje como los primeros sectores que podrían quedar obligados a cobrar exclusivamente con medios digitales, quedando a la SHCP la definición final de la lista en un plazo de 15 días hábiles.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/11/2026 12:11 PM.
En México y editada el 05/11/2026 12:14 PM.