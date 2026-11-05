Fallece a los 83 años el periodista y cronista Humberto Musacchio, fundador de La Jornada

Humberto Musacchio murió la noche del miércoles 4 de noviembre, apenas nueve días después de cumplir 83 años. Nacido el 26 de octubre de 1943 en Ciudad Obregón, Sonora, su fallecimiento fue confirmado por su hija y difundido públicamente por la editora y exdirectora del Fondo de Cultura Económica (FCE), Consuelo Sáizar, quien expresó su dolor en la red social X: “Ha muerto Humberto Musacchio. Y no encuentro palabras para describir mi dolor ante esta noticia”. Las causas de su muerte no han sido informadas por la familia.En marzo de 2026, Musacchio recibió el Homenaje al Periodismo Cultural en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, uno de los últimos reconocimientos a una carrera que abarcó más de medio siglo en los medios más influyentes del país.Musacchio inició su carrera periodística en 1969. A lo largo de los años, fue jefe de las secciones culturales de El Universal y Unomásuno, donde también ejerció como jefe de redacción. En 1984, formó parte del grupo fundador de La Jornada, diario en el que se desempeñó como subdirector.Posteriormente, dirigió el suplemento cultural Comala de El Financiero y estuvo al frente de las revistas Kiosco y Mira. En sus últimos años, colaboró con Excélsior, donde publicó la columna La República de las Letras, dedicada a temas editoriales, literarios y culturales, espacio que también condujo en Radio Red.Entre su vasta producción bibliográfica destaca el Diccionario Enciclopédico de México, publicado originalmente en cuatro tomos en 1989 y reeditado posteriormente bajo el título Milenios de México. La obra se convirtió en una referencia obligada para periodistas, investigadores y lectores interesados en la historia del país.También fue autor de Historia del periodismo cultural en México (2007) y la antología en tres tomos México: 200 años de periodismo cultural (2012-2013). Su mirada sobre las transformaciones de la vida mexicana quedó plasmada en libros de crónica urbana como Ciudad quebrada (1985), Hojas del tiempo (1993) y Urbe fugitiva (2002). En 2025 publicó Cállense. Los nuevos rostros de la censura, una antología sobre la libertad de expresión editada por Grano de Sal, Artículo 19 y El Universal.Musacchio estuvo presente en la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Ese acontecimiento marcó profundamente su visión del periodismo y lo acompañó en gran parte de su trabajo posterior como documentador de los sucesos políticos y sociales de México.Su última columna en Excélsior apareció el 26 de octubre de 2026, el mismo día de su 83 cumpleaños. En esa entrega de La República de las Letras, abordó, con mayor énfasis, un fallo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra la Editorial Random House por la publicación del libro Todo a la luz, de Karla de la Cuesta. Musacchio calificó la resolución como un ataque directo a la libre expresión: “El IMPI falló miserablemente en forma que atenta contra la libre expresión y, otra vez, una institución gubernamental actúa como Torquemada”, escribió. Fue su última línea pública sobre un tema que defendió con firmeza durante más de cinco décadas.