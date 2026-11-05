Fallece a los 83 años el periodista y cronista Humberto Musacchio, fundador de La Jornada

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El destacado periodista, cronista y editor mexicano Humberto Musacchio falleció la noche del 4 de noviembre de 2026 a los 83 años. Fundador de La Jornada y autor del monumental Diccionario Enciclopédico de México, Musacchio deja un legado de más de cinco décadas dedicado a la defensa de la libertad de expresión y la documentación de la historia cultural y política de México, siendo testigo presencial de la matanza de Tlatelolco en 1968.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/11/2026 08:59 AM.
En México y editada el 05/11/2026 09:03 AM.