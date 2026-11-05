García Harfuch destaca avances en seguridad a dos años del gobierno de Sheinbaum

...

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance de los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando un cambio de paradigma hacia la inteligencia y la investigación para combatir el delito. Entre los logros más relevantes, resaltó la extradición de 92 capos y miembros del crimen organizado a Estados Unidos desde 2025, rompiendo con décadas de impunidad y corrupción, además de rendir homenaje a los elementos caídos y heridos en cumplimiento del deber.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/11/2026 09:42 AM.
En México y editada el 05/11/2026 09:47 AM.