García Harfuch destaca avances en seguridad a dos años del gobierno de Sheinbaum

Al cumplirse dos años de la actual administración, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que México atraviesa una situación "muy distinta" a la que encontró el gobierno al asumir el control de la dependencia. Durante un balance y entrega de reconocimientos a elementos de su corporación, el funcionario destacó que la visión de la presidenta Sheinbaum ha permitido incorporar la inteligencia y la investigación como herramientas fundamentales para prevenir y combatir los delitos, fortaleciendo así las capacidades de las instituciones de seguridad pública.Uno de los puntos más destacados del informe fue la entrega de 92 capos y presuntos integrantes de organizaciones criminales a las autoridades de Estados Unidos, mediante tres operativos realizados desde 2025. García Harfuch reconoció el trabajo de los funcionarios y servidores públicos, incluidos los responsables de los centros penitenciarios, que hicieron posible esta coordinación institucional.El titular de la SSPC enfatizó que esta cooperación representa un avance histórico, ya que algunos de estos criminales habían permanecido hasta 40 años sin enfrentar un procedimiento de extradición, sobreviviendo a tres o cuatro administraciones federales anteriores. "Muchos de ellos que llevaban hasta 40 años sin lograr ser extraditados, u otros tres o cuatro sexenios, sin lograr ser extraditados, solo por una cosa: por corrupción", sostuvo, atribuyendo los retrasos pasados a prácticas que impidieron avanzar en estos casos.Durante su intervención, García Harfuch dedicó un sentido mensaje a los integrantes de las corporaciones de seguridad que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Asimismo, destacó la entrega y el compromiso de los agentes que han sobrevivido a situaciones de alto riesgo.Como ejemplo de esta vocación de servicio, mencionó a integrantes del grupo UNO que resultaron heridos tras el desplome del helicóptero en el que viajaban. A pesar de sufrir fracturas y otras lesiones de gravedad, estos elementos decidieron continuar con su misión, demostrando la resiliencia y el profesionalismo de quienes participan diariamente en las tareas de seguridad.Con este balance, el secretario defendió la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, reiterando que la inteligencia, la investigación y la coordinación entre dependencias constituyen los ejes rectores para enfrentar y desarticular a las organizaciones criminales en México, marcando un antes y un después en la política de seguridad del país.