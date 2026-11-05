Sheinbaum atribuye el origen de los contratos cuestionados del INE a la gestión de Lorenzo Córdova

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el esquema de contrataciones cuestionadas en el INE se originó durante la presidencia de Lorenzo Córdova (2014-2023), y no bajo la actual gestión de Guadalupe Taddei. Aunque insistió en que la ASF y la FGR deben investigar cualquier irregularidad, la mandataria anunció un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos y cuestionó por qué no se emitieron lineamientos claros en nueve años para contratos que superaron los 2 mil millones de pesos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/11/2026 09:16 AM.
En México y editada el 05/11/2026 09:18 AM.