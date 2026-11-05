Sheinbaum atribuye el origen de los contratos cuestionados del INE a la gestión de Lorenzo Córdova

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la narrativa de algunos medios que ubican el problema de las contrataciones cuestionadas exclusivamente en la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei, por su pertenencia a Morena. La mandataria sostuvo que este esquema "no nació ahí", sino que se fortaleció durante el periodo del Consejo General presidido por Lorenzo Córdova entre 2014 y 2023.Sheinbaum recordó que, a partir de la reforma electoral de 2014 derivada del Pacto por México, el Consejo General del INE obtuvo la facultad de nombrar a los consejeros electorales de las 32 entidades, una tarea que antes realizaban los congresos locales. Bajo ese esquema, Taddei fue designada por dicho Consejo como presidenta del organismo electoral de Sonora y, posteriormente, llegó a la presidencia del INE mediante una tómbola, al no alcanzarse las dos terceras partes de acuerdo entre los partidos políticos.La presidenta aclaró que nadie defiende que se haya cometido un acto ilegal y que debe investigarse a Taddei, así como a cualquier persona que haya participado en la estructura del INE. Sin embargo, enfatizó que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si hubo irregularidades.En este contexto, Sheinbaum citó una investigación de Raquel Buenrostro sobre los hermanos Hernández Casillas, señalados como los principales articuladores del grupo de empresas vinculadas con estas contrataciones electorales. La mandataria cuestionó directamente a Lorenzo Córdova, quien en entrevistas recientes había señalado que las contrataciones las realizaban los organismos estatales: "¿Quién nombró a esos consejeros? Tú", replicó la presidenta.Como medida correctiva y de soberanía institucional, Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de la Nación. El objetivo es dotar a esta institución de la capacidad necesaria para producir los materiales electorales, reduciendo la dependencia de proveedores externos y blindando los procesos de licitación.Asimismo, la presidenta planteó una interrogante crítica sobre la gestión pasada: cuestionó por qué no se emitieron lineamientos claros y transparentes durante nueve años para manejar contratos que superaron los 2 mil millones de pesos. Con este planteamiento, el Ejecutivo federal busca reenfocar el debate hacia las fallas estructurales del organismo electoral, más allá de las disputas políticas coyunturales, mientras las autoridades investigadoras continúan su labor de revisión.