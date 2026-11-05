Sheinbaum confirma reunión bilateral con Xi Jinping en la cumbre APEC en China

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostendrá una reunión bilateral con el mandatario chino, Xi Jinping, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, del 18 al 19 de noviembre. Además, expresó su interés en reunirse con el presidente de EE. UU., Donald Trump, si asiste al evento. La visita se da en un contexto de revisión del T-MEC y tras los incrementos arancelarios de México a países sin tratado, como China, marcando el primer viaje de la mandataria al gigante asiático desde su toma de posesión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/11/2026 09:37 AM.
En México y editada el 05/11/2026 09:42 AM.