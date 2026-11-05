Sheinbaum confirma reunión bilateral con Xi Jinping en la cumbre APEC en China

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que viajará a China del 15 al 20 de noviembre para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre. Durante su estancia, la mandataria sostendrá una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping.Asimismo, Sheinbaum expresó su interés en reunirse también con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque señaló que la asistencia del mandatario estadounidense a la cumbre aún no está confirmada: "Si va, por supuesto, nos interesa reunirnos con él", declaró. Para cubrir su ausencia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de encabezar las conferencias de prensa matutinas, mientras que la presidenta regresará a México en la madrugada del 20 de noviembre para encabezar el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana.El encuentro entre Sheinbaum y Xi Jinping se produce en un contexto de complejidades comerciales. En diciembre de 2025, México aprobó incrementos arancelarios de hasta el 50 por ciento a diversos productos procedentes de países con los que no tiene tratados de libre comercio, medida que impactó directamente a las exportaciones del gigante asiático.A pesar de estas tensiones, la presidenta mexicana ha defendido la importancia de mantener una relación constructiva con Pekín, aunque ha sido enfática en subrayar que el comercio de México está principalmente integrado con Estados Unidos y Canadá. Esta prioridad se refuerza este año, en el que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se encuentra sometido a un proceso de revisión crucial para la estabilidad económica del país.Esta gira internacional tiene una relevancia estratégica añadida para México, ya que el país será el anfitrión de la cumbre de la APEC en 2028. Por este motivo, la asistencia de Sheinbaum al encuentro en China es fundamental para sentar las bases diplomáticas y logísticas de dicho evento. Cabe destacar que este viaje representa la primera visita de la presidenta al gigante asiático desde que asumió el cargo en octubre de 2024, por lo que se espera que la agenda no solo se centre en la coyuntura comercial actual, sino también en la proyección de la cooperación bilateral a mediano y largo plazo.