UIF bloquea a 40 personas y empresas vinculadas a investigación del INE

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó a 25 personas físicas y 15 personas morales en el marco de una investigación vinculada al Instituto Nacional Electoral (INE). La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, de resultar procedente, se presentará una denuncia penal ante la FGR por presunto lavado de dinero, mientras la UIF y la ASF continúan recabando información sobre los montos y las cuentas involucradas para dar certeza a las elecciones de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/11/2026 12:27 PM.
En México y editada el 05/11/2026 12:36 PM.