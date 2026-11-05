UIF bloquea a 40 personas y empresas vinculadas a investigación del INE

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, confirmó el bloqueo de 25 personas físicas y 15 personas morales, derivado de los análisis de operaciones inusuales o sospechosas reportadas por el sector financiero. Sin embargo, precisó que los nombres de los bloqueados, el número de cuentas y los montos involucrados no pueden ser revelados públicamente.Reyes Colmenares explicó que, con base en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, esta lista es estrictamente secreta y solo se entrega a las instituciones financieras y no financieras obligadas a inmovilizar los recursos. Además, la existencia de una carpeta de investigación impide legalmente su divulgación, por lo que la unidad espera a que la banca complete el reporte de los montos en los próximos días.La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la investigación, realizada en conjunto con el SAT y la UIF, analiza acciones de lavado de dinero, específicamente recursos de contratos que habrían sido colocados de manera ilegal en otras cuentas. Al ser cuestionada sobre si los hermanos Hernández Casillas están relacionados con algún grupo delictivo, la mandataria aclaró que no se ha encontrado evidencia de tales vínculos, precisando que el delito de lavado de dinero no implica necesariamente una conexión con la delincuencia organizada.Respecto al paradero de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y los hermanos Hernández Casillas, Sheinbaum indicó que, aunque el Gabinete de Seguridad no ha emitido un comentario oficial al respecto, “es lo que presumimos” (que permanecen en el país), remitiendo cualquier confirmación al curso de la investigación.Una vez que los bancos entreguen la información completa de las cuentas, la UIF evaluará si existe un esquema que deba ser denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR). A partir de ese momento, el proceso dependerá de las facultades de la FGR y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con las cuales la UIF ya comparte información mediante un acuerdo de intercambio firmado en septiembre. En caso de detectarse faltas administrativas, el proceso concluiría en el Tribunal de Justicia Administrativa.La presidenta enfatizó la importancia de que los órganos internos de control y la ASF cumplan con su trabajo para brindar certeza al proceso electoral de 2027. Asimismo, señaló que corresponde al Consejo General del INE establecer transparencia y lineamientos claros de contratación, tanto en el instituto federal como en los organismos públicos electorales locales, para evitar la repetición de estas irregularidades.