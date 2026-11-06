Diputados aprueban en lo general el Presupuesto 2027 con recorte de 5 mil mdp al INE

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La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de egresos para 2027 por 10 billones 636 mil millones de pesos, el cual incluye un recorte de 5 mil millones de pesos al INE. Estos recursos se reasignarán a programas sociales, aviación y medio ambiente, mientras que un acuerdo con Jalisco destinará 6 mil 500 millones del Conagua a proyectos hídricos. Paralelamente, el INE ultimó una denuncia formal ante la FGR contra la expresidenta Guadalupe Taddei por presuntos delitos como tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, quien hasta el momento no se ha presentado para la entrega-recepción de bienes y su paradero se desconoce.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 10:11 AM.
En México y editada el 06/11/2026 10:15 AM.