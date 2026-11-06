Diputados aprueban en lo general el Presupuesto 2027 con recorte de 5 mil mdp al INE

Con 33 votos a favor (Morena, PVEM, PT y MC) y 12 en contra (PAN y PRI), la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de egresos para 2027, que establece un gasto neto total de 10 billones 636 mil millones de pesos.El dictamen contempla un recorte de 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE). Dichos recursos serán reasignados de la siguiente manera: 3 mil millones para el programa "La Escuela es Nuestra", mil millones para Medio Ambiente, 700 millones para la Agencia Federal de Aviación Civil y 300 millones para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.Adicionalmente, derivado de un acuerdo político entre el gobierno federal y el estado de Jalisco, se contempló una reasignación de 6 mil 500 millones de pesos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Este monto está destinado a iniciar la construcción del nuevo Acueducto Calderón–San Gaspar y del Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara, con el objetivo de abastecer de agua potable a la zona metropolitana de dicha entidad. La comisión declaró un receso para discutir 263 reservas en lo particular, con la meta de concluir el sábado e iniciar el debate en el pleno el próximo lunes.Durante la discusión en lo general, el diputado panista Diego Barroso cuestionó los alcances del presupuesto y vinculó la aprobación con los señalamientos de corrupción contra la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Barroso parafraseó una frase atribuida al empresario Alfredo Hernández Casillas dirigida a un hijo de Taddei: “Hoy Morena le dice a Andy 'el presupuesto a tus pies, chamaquito'”.Por su parte, diputados del PAN como Federico Döring y Noemí Luna calificaron de "migajeros" a los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) por avalar el presupuesto a cambio de los 6 mil 500 millones de pesos para los proyectos hídricos en Jalisco.Mientras el presupuesto avanza, el Consejo General del INE trabaja en la formalización de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con la gestión de Guadalupe Taddei. Tras 11 horas de sesiones, los consejeros acordaron enlistar seis posibles conductas delictivas: uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho.Aunque la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, aclaró que el órgano no busca tipificar delitos directamente, sino que sea la FGR quien investigue, el documento acusa "contubernio" y "acciones indebidas" derivadas del abuso de poder para favorecer a particulares. El consejero Arturo Castillo señaló que el retraso en la presentación del documento, inicialmente previsto para el miércoles, se originó en la Dirección de Asuntos Jurídicos, encabezada por Anahí Silva, funcionaria colocada directamente por Taddei y cuya permanencia está bajo revisión. La dirigencia del INE se comprometió a formalizar la denuncia de inmediato para que la FGR rastree el origen de los videos que muestran a Taddei haciendo cuentas con Hernández Casillas y deslinde responsabilidades.En medio de este escándalo, la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, quien formalizó su renuncia el pasado 26 de octubre, ha incumplido con el proceso de entrega-recepción. El reglamento establece un plazo de cinco días para que la exfuncionaria acuda personalmente a hacer la entrega de los bienes a su cargo. Sin embargo, este tiempo ya se ha duplicado y el Órgano Interno de Control no ha proporcionado detalles sobre su paradero, complicando aún más la transición y las investigaciones en curso.