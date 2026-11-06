Fuerzas federales abaten a “El General”, líder del Cártel Nuevo Imperio

El 5 de noviembre de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) realizaron un operativo en la zona de Lomas Verdes, Naucalpan de Juárez, para cumplir órdenes de cateo vinculadas al Cártel Nuevo Imperio. Durante la acción, los tripulantes de un vehículo abrieron fuego contra los agentes federales, quienes repelieron la agresión.Como resultado del enfrentamiento, perdieron la vida Edgar Aarón Vázquez Alvarado (“El General” o “El Lic”) y una segunda persona identificada como Edwin Antonio González Córdoba, alias “El Ronco”, señalado como un excomandante de investigación del Estado de México que había desertado para incorporarse a la organización criminal.La muerte de “El General” cierra un capítulo clave en la investigación del homicidio de Milton Morales Figueroa, quien encabezaba la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX) y era un mando cercano a Omar García Harfuch.El 21 de julio de 2024, Morales fue asesinado a plena luz del día mientras esperaba en la fila de una pollería en Coacalco, Estado de México, sin escolta ni armamento. La investigación reveló que el crimen fue una venganza: trece meses antes, Morales había detenido a dos operadores del Cártel Nuevo Imperio, Raúl “N” (“Racafa”) y José Manuel “N” (“El Manu” o “El 16”), quienes fueron liberados posteriormente en circunstancias no explicadas públicamente. El día del crimen, un grupo de sicarios, liderado en la ejecución por Jorge Leonel Lara, alias “El Leo”, siguió al comisario y le disparó seis veces por la espalda, hiriendo también a un cuñado de la víctima y a un transeúnte.Tras el asesinato, se desplegó un amplio operativo que derivó en la detención de 11 personas. Entre los capturados destacan “El Leo”, quien confesó haber aceptado el encargo para saldar deudas económicas, y el dueño del taller mecánico en Tezoyuca donde se planeó el ataque y se desmantelaron los vehículos. Además, se reaprehendió a “Racafa” y “El Manu”, vinculándolos nuevamente a proceso.Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la SSC-CDMX confirmaron que dos personas permanecen prófugas: Armando “N”, alias “El Gordo” (hijo del dueño del taller), y Édgar Adrián “N”, alias “El Manco”, quien habría liderado el operativo de vigilancia desde las sombras. El secretario Omar García Harfuch confirmó el abatimiento de “El General” en la red social X, subrayando: “Las investigaciones lo señalan como el autor intelectual del homicidio de nuestro compañero Milton Morales Figueroa. No olvidamos a Milton”.La relevancia de “El General” trascendía las fronteras. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, lo había incluido en su lista de Nacionales Especialmente Designados por brindar protección al narcotraficante canadiense Ryan Wedding y por utilizar contactos dentro de corporaciones policiales para localizar objetivos. Esta designación, bajo la Orden Ejecutiva 14059, bloqueó tres empresas de su propiedad en México (VRG Energéticos, Grupo RVG Combustibles y Grupo Ares Imperial).Con la baja de este líder, las autoridades federales aseguran que continuarán las investigaciones para desarticular por completo al Cártel Nuevo Imperio y dar con el paradero de los últimos prófugos vinculados a este crimen que marcó a la seguridad pública del país.