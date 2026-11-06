Fuerzas federales abaten a “El General”, líder del Cártel Nuevo Imperio

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Fuerzas federales abatieron el 5 de noviembre de 2026 en Naucalpan, Estado de México, a Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General”, líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio. Las autoridades lo identifican como el autor intelectual del asesinato del jefe policiaco Milton Morales Figueroa, ocurrido en julio de 2024. Tras un enfrentamiento armado durante un operativo de cateo, “El General” murió junto a un excomandante policial, mientras dos presuntos implicados en la red criminal siguen prófugos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 09:37 AM.
En México y editada el 06/11/2026 09:44 AM.