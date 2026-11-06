El IMSS inicia auditoría clínica independiente por la muerte de cinco bebés en hospital de Durango

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El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció el inicio de una auditoría clínica independiente para esclarecer la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona 1 de Durango. Los resultados se entregarán primero a las familias el 8 de diciembre. Como medida preventiva, se reactivó el Comando Interinstitucional del Sector Salud para inspeccionar 220 terapias intensivas neonatales en todo el país, mientras el instituto mantiene el acompañamiento a los deudos de casos similares ocurridos en Guadalajara, Jalisco.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 06:34 PM.
En México y editada el 06/11/2026 06:43 PM.