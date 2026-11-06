El IMSS inicia auditoría clínica independiente por la muerte de cinco bebés en hospital de Durango

Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto, confirmó que ya dio inicio una auditoría clínica independiente. Esta medida busca esclarecer los fallecimientos y forma parte de los compromisos asumidos directamente con los padres de los infantes para garantizar la transparencia y evitar la repetición de tragedias similares en el sistema público de salud."El martes pasado me reuní nuevamente con las familias de Durango que perdieron a sus hijos recién nacidos en el Hospital General de Zona número Uno. Ese día empezó una auditoría clínica independiente, cuyos resultados se darán a conocer el 8 de diciembre y las familias serán las que los conozcan primero", afirmó el funcionario ante las distintas bancadas legislativas.Los hechos que motivaron esta auditoría se remontan a mediados de septiembre de 2026. Entre el 15 y el 19 de ese mes, fallecieron cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ número 1 de Durango. De un total de 11 neonatos atendidos en ese periodo, seis recibieron el alta médica, mientras que los otros cinco perdieron la vida.Las investigaciones preliminares identificaron la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae en cuatro de los bebés fallecidos; sin embargo, las autoridades precisaron que este hallazgo no establece por sí solo la causa determinante de los decesos. Ante el brote, el IMSS cerró la unidad a nuevos ingresos y envió muestras a la Ciudad de México para estudios de secuenciación genética. De manera paralela, los padres de las víctimas interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar el deslinde de responsabilidades penales.Como parte de los acuerdos institucionales de "no repetición", el IMSS y la Secretaría de Salud reactivaron los mecanismos de control e inspección epidemiológica. Robledo Aburto detalló que el secretario de Salud reactivó el Comando Interinstitucional del Sector Salud, enfocado en infecciones asociadas a la atención médica y a la resistencia a los antibióticos. Este comando verificará de forma preventiva 220 Terapias Intensivas Neonatales en todo el país, abarcando no solo al IMSS, sino a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, con el fin de frenar los contagios intrahospitalarios.El funcionario también fue enfático en que la atención y el acompañamiento a los deudos se mantendrán como prioridad, extendiendo este compromiso a los familiares de los tres recién nacidos que perdieron la vida en un hospital del IMSS en Guadalajara, Jalisco. "La próxima semana haré lo propio con las madres y padres de Guadalajara, porque ese dolor no es tema de debate. Las familias merecen la verdad y la van a tener", concluyó Robledo Aburto.