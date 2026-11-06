El INE aprueba diseño de la boleta federal: desaparece el PRD e ingresan los partidos Paz y Somos

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El Consejo General del INE aprobó el diseño de la boleta federal para la renovación de la Cámara de Diputados, marcando la desaparición del PRD tras 35 años y la incorporación de los nuevos partidos Paz y Somos. Talleres Gráficos de México será el encargado de imprimir 100 millones de ejemplares en 20 días, en medio de debates sobre la visibilidad de los logos partidistas y una propuesta rechazada de separar la votación en dos boletas distintas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 01:33 PM.
En México y editada el 06/11/2026 01:38 PM.