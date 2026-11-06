El INE aprueba diseño de la boleta federal: desaparece el PRD e ingresan los partidos Paz y Somos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde al diseño de la boleta federal para la próxima renovación de la Cámara de Diputados. El nuevo formato refleja cambios significativos en el mapa político: el Partido de la Revolución Democrática (PRD) desaparece de la papeleta tras 35 años de presencia, el recuadro de Morena ya no ocupa la última posición y, al final de la lista, se incorporan los emblemas de los nuevos partidos Paz y Somos.La consejera Norma Irene de la Cruz explicó que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) realizó los estudios técnicos correspondientes a los emblemas partidistas para garantizar que todos los institutos políticos compitan en condiciones de igualdad. Sin embargo, el diseño generó controversia. El representante del partido Somos, Marco Baños, alegó que su logo "casi no se ve" y solicitó la realización de nuevos estudios, un debate similar al que se dio durante la creación de Morena, ya que ambos partidos utilizan un nombre con fondo blanco, a diferencia de otros que cuentan con recuadros de colores.Ante esta petición, el consejero Arturo Chávez señaló que un nuevo estudio arrojaría el mismo resultado. Aunque los partidos solicitaron una reunión para revisar los criterios de logos regulares e irregulares, las consejerías insistieron en que rechazar el diseño actual retrasaría el proceso electoral hasta por 10 semanas, por lo que se aprobó con el compromiso de escuchar peticiones para ajustes menores.En cuanto a la producción del material electoral, el INE asignó el contrato a Talleres Gráficos de México. La institución deberá imprimir 100 millones de boletas en un plazo de 20 días, lo que representa un promedio de cinco millones de ejemplares diarios, bajo estrictos niveles de seguridad.La asignación se justificó argumentando que, tras un estudio de mercado, "no se identifica otra empresa o institución con la capacidad para atender de manera integral los requerimientos de impresión de la documentación electoral federal", contando con la infraestructura técnica y humana necesaria para mejorar las condiciones de adquisición. No obstante, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, pidió que, a pesar de estar probada la capacidad de Talleres Gráficos, se refuerce el escrutinio y la transparencia en estos contratos, especialmente en medio de la crisis de credibilidad y las investigaciones que actualmente enfrenta el organismo electoral.En otro punto del debate, el consejero Uuc-kib Espadas retomó su propuesta de utilizar dos boletas distintas para las diputaciones federales, separando la votación de representación proporcional de la de mayoría relativa, un sistema que se utilizó en la década de los ochenta.La propuesta no obtuvo respaldo alguno. Durante su intervención, Espadas intentó citar sentencias y referentes hablando en alemán, pero fue reprendido por sus pares. Los demás consejeros señalaron que la medida no solo carecía de viabilidad práctica, tildándola de un retroceso "a la piedra y el cincel", sino que además era inconstitucional, ya que implementarla requeriría una reforma electoral previa que no está en la mesa.Con estos acuerdos, el INE cierra una etapa clave en la preparación logística de los comicios, mientras los partidos políticos mantienen una vigilancia estrecha sobre los criterios de impresión y la equidad en la representación gráfica de sus emblemas.