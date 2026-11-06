La SCJN avala la transferencia automática de cuentas inactivas de Afores al Fondo de Pensiones

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 116/2024, fallada el 12 de agosto de 2026, avalando la constitucionalidad del decreto publicado el 30 de abril de 2024 que creó el Fondo. El tribunal desestimó los argumentos sobre vicios en el proceso legislativo, concluyendo que fueron subsanados mediante la discusión pública y la votación final con participación de todas las fuerzas políticas.La Corte fue enfática en que el movimiento de recursos es contable y administrativo, no una expropiación. El capital transferido sigue siendo propiedad absoluta de los trabajadores o sus beneficiarios, y su derecho a reclamarlo es imprescriptible. Para garantizar esta protección, el Fondo de Pensiones para el Bienestar está obligado a mantener una reserva financiera que permita atender las solicitudes de devolución, bajo estrictas reglas de transparencia y rendición de cuentas.Condiciones específicas para la transferenciaLa transferencia automática opera únicamente cuando se cumplen de forma simultánea las siguientes condiciones: