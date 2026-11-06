La SCJN avala la transferencia automática de cuentas inactivas de Afores al Fondo de Pensiones

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Gobierno federal puede transferir de forma automática los ahorros no reclamados de las Afores al Fondo de Pensiones para el Bienestar. La medida aplica a trabajadores de 70 años o más (IMSS) y 75 años o más (ISSSTE) sin relación laboral activa. No obstante, la Corte enfatizó que esta transferencia es únicamente administrativa y no constituye una expropiación, ya que el derecho de los trabajadores a reclamar sus fondos es imprescriptible.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 09:30 AM.
En México y editada el 06/11/2026 09:34 AM.