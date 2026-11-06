La Secretaría de Salud avanza hacia el Servicio Universal de Salud 2027 con 13 nuevos hospitales

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El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, presentó los avances del sector rumbo al Servicio Universal de Salud (SUS), que iniciará operaciones en enero de 2027. Durante el segundo año del gobierno de Claudia Sheinbaum, se inauguraron 13 hospitales, se modernizaron 650 quirófanos y se fortaleció el abasto de medicamentos, logrando una reducción significativa en la mortalidad por enfermedades del corazón, diabetes y cáncer, según datos preliminares del INEGI para 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 01:59 PM.
En México y editada el 06/11/2026 02:04 PM.