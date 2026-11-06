La Secretaría de Salud avanza hacia el Servicio Universal de Salud 2027 con 13 nuevos hospitales

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, destacó que el sector avanza en la transición hacia el Servicio Universal de Salud (SUS), un mecanismo de coordinación entre las distintas instituciones públicas de salud que iniciará operaciones en enero de 2027. El objetivo central es alcanzar de manera gradual la integración del sistema, reduciendo la fragmentación que históricamente ha obstaculizado el acceso a la salud y garantizando la universalidad sin importar la condición económica, laboral o geográfica de las personas.Durante el segundo año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han realizado inversiones estratégicas para cerrar la brecha histórica del sistema. Se inauguraron 13 hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar con una inversión de 23 mil 799 millones de pesos, lo que equivale a 1 mil 515 camas censables y 1 mil 482 no censables.Adicionalmente, se invirtieron 16 mil millones de pesos en equipo médico de alta tecnología. Destaca el programa de modernización de quirófanos, que desde 2025 ha restablecido y puesto en operación 650 quirófanos en todo el territorio nacional, otorgando capacidad para 370 mil cirugías anuales adicionales. También se incorporaron 21 nuevos robots quirúrgicos y se actualizó el nivel tecnológico en cuatro áreas prioritarias: aceleradores lineales, tomografías computarizadas, angiografía y resonancia magnética.Para atender las zonas más alejadas del país, desde 2024 se han asignado más de 56 mil plazas para médicos residentes, y se han contratado 15 mil 125 enfermeras y 50 mil 109 médicos.En materia de abasto, se han invertido 353 mil millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos e insumos, adquiriendo 4 mil 863 millones de piezas de 3 mil 345 tipos diferentes. Como resultado, en 2026 se recibieron 119% más piezas que en 2025, y 122% más medicamentos oncológicos. Para las contrataciones del periodo 2027-2028, se estableció como condición indispensable que las empresas participantes hayan cumplido satisfactoriamente con sus contratos públicos en 2025 y 2026.El secretario Kershenobich resaltó un cambio de tendencia favorable en la salud pública. De acuerdo con cifras preliminares del INEGI para 2025, la mortalidad por enfermedades del corazón se redujo un 8.1%, la diabetes mellitus un 5.5%, y las enfermedades cerebrovasculares alcanzaron su nivel más bajo en 10 años. Asimismo, la insuficiencia renal disminuyó un 3.8% y los tumores malignos mostraron una reducción del 3.7% respecto al año anterior.Con una visión de largo plazo centrada en la prevención y la atención oportuna, gratuita y de calidad, el Proyecto de Egresos de la Federación para 2027 propone asignar a la Secretaría de Salud un presupuesto de 72 mil 305 millones de pesos, lo que representa un incremento de 5 mil 479 millones de pesos respecto al ejercicio de 2026.