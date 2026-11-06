Sheinbaum analiza trasvase de agua de Nuevo León a Tamaulipas para riego agrícola

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal evalúa un proyecto para trasvasar aguas residuales tratadas de Nuevo León a Tamaulipas con el fin de destinarlas al riego agrícola y mitigar el desabasto en el noreste. Mientras la Conagua confirmó el trasvase de 160 millones de metros cúbicos de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez, el gobierno neoleonés solicitó priorizar el consumo humano, aunque se mostró respetuoso de la decisión final del organismo federal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 10:55 AM.
En México y editada el 06/11/2026 10:57 AM.