Sheinbaum analiza trasvase de agua de Nuevo León a Tamaulipas para riego agrícola

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno federal analiza retomar un proyecto para trasladar aguas residuales tratadas desde Nuevo León hacia Tamaulipas. El objetivo principal es destinar este recurso al riego agrícola y atender la situación de desabasto que afecta al norte de Tamaulipas.La mandataria recalcó que, antes de considerar revisar o modificar el tratado de aguas con Estados Unidos, se están buscando alternativas internas. Entre estas estrategias destaca la construcción de un acueducto con mayor capacidad para llevar agua a Ciudad Victoria, aunque reconoció que, a pesar de la autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), persisten desacuerdos con el gobierno de Nuevo León respecto al envío de agua a través del trasvase para el suministro.Para garantizar el suministro destinado al ciclo agrícola otoño-invierno, la Conagua notificó a los usuarios del Distrito de Riego 026 que se realizará un trasvase de 160 millones de metros cúbicos de agua. Este volumen será trasladado desde la presa El Cuchillo, en Nuevo León, hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas.De acuerdo con las cifras reportadas por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la presa El Cuchillo almacena actualmente 714 millones de metros cúbicos, mientras que la Marte R. Gómez cuenta con 583 millones de metros cúbicos, lo que representa aproximadamente el 75 por ciento de su capacidad. Ambas presas cumplen con los parámetros establecidos en el acuerdo para permitir esta operación sin comprometer sus niveles críticos.Tras la confirmación de la Conagua sobre el trasvase, el Gobierno de Nuevo León, a través de su secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, declaró que serán respetuosos de la decisión que tome el organismo federal, aunque insistió en la necesidad de priorizar el consumo humano para el estado.“Debemos respetar a las autoridades que tienen la última decisión en esto. Entiendo que hay algún debate, entonces vamos a esperar cómo termina esta situación. Ojalá y podamos hacer algo para priorizar el consumo humano siempre”, expresó Flores Serna en entrevista.El funcionario sostuvo que existe un diálogo constante con el organismo federal y que, una vez que se concrete el trasvase, emitirán una postura oficial. “Vamos a esperar, primero falta que haya trasvase; ya cuando haya, tendré yo una postura sobre esto, pero siempre vamos a defender el agua de Nuevo León”, concluyó, dejando clara la postura de su administración frente a la creciente tensión hídrica en la región.