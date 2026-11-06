Sheinbaum responde a demanda del partido SOMOS: "Solo dijimos los hechos" sobre red de corrupción

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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la demanda anunciada por el partido SOMOS en su contra y de la secretaria Raquel Buenrostro, afirmando que el gobierno "solo dijo los hechos". La controversia estalló tras la presentación de una investigación que vincula a un militante de dicha oposición, Juan Carlos Padilla Aguilar, con la red de empresas de los hermanos Hernández Casillas, la cual suministró materiales al INE durante más de 20 años en un presunto esquema de corrupción.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 10:15 AM.
En México y editada el 06/11/2026 10:25 AM.