Sheinbaum responde a demanda del partido SOMOS: "Solo dijimos los hechos" sobre red de corrupción

Durante su conferencia de prensa "La Mañanera del Pueblo" de este viernes 6 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la demanda anunciada por el partido político SOMOS en su contra y en contra de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. La mandataria fue contundente al defender la postura de su administración frente a las amenazas legales: “Nosotros solo dijimos los hechos”, subrayó desde Palacio Nacional, dejando claro que el Ejecutivo no se retractará de la información expuesta públicamente.El conflicto se origina a raíz de la presentación, el pasado jueves 5 de noviembre, de una exhaustiva investigación liderada por Raquel Buenrostro. En ella, se detalló la existencia de una red de empresas fachada vinculadas a los hermanos Hernández Casillas, la cual operó desde la década de los ochenta y logró monopolizar el suministro de materiales electorales al Instituto Nacional Electoral (INE) durante más de 20 años, amasando contratos millonarios bajo las administraciones de sus distintos expresidentes.Sheinbaum aprovechó la ocasión para cuestionar nuevamente a las gestiones anteriores del instituto, el cual atraviesa una profunda crisis institucional por las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los señalamientos de corrupción que han llevado al Consejo General a preparar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).El punto de mayor fricción con el nuevo partido político radica en el hallazgo de un "común denominador" dentro de esta trama empresarial: Juan Carlos Padilla Aguilar. Según la investigación expuesta por la Secretaría de Anticorrupción, Padilla Aguilar es un exfuncionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) y actual militante de SOMOS, una de las nuevas fuerzas políticas que buscan posicionarse como oposición al oficialismo de Morena.La vinculación de este militante con la red de los Hernández Casillas fue el detonante para que el partido anunciara acciones legales contra la presidenta y su secretaria. Sin embargo, el gobierno federal sostiene que se limitó a exponer evidencias documentales de una presunta red de corrupción sistémica que operó con impunidad durante décadas al más alto nivel de la organización electoral en México.