El SMN aclara el origen del término "tormenta negra" ante el pronóstico de lluvias intensas

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias muy fuertes en ocho estados de México para este viernes 6 de noviembre. Aunque algunos medios han utilizado el término "tormenta negra", el organismo aclaró que esta denominación no es oficial en el país, sino que proviene del sistema de alertas meteorológicas de Hong Kong, donde representa el nivel máximo de advertencia por precipitaciones extremas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 02:29 PM.
En México y editada el 06/11/2026 02:32 PM.