El SMN aclara el origen del término "tormenta negra" ante el pronóstico de lluvias intensas

El SMN pronosticó lluvias muy fuertes en ocho estados de la República Mexicana, lo que llevó a diversos medios a emplear el término "tormenta negra". Sin embargo, esta expresión no forma parte de las definiciones oficiales del organismo en México. Se utiliza de manera informal para describir precipitaciones que superan los 70 milímetros (mm) de acumulado, las cuales incrementan drásticamente el riesgo de inundaciones, encharcamientos, deslaves y desbordamiento de cauces.El concepto de "tormenta negra" proviene del sistema de alertas por lluvias intensas utilizado en regiones de Asia como China, Japón, Taiwán y Hong Kong. Este sistema se divide en tres niveles de gravedad: