Trabajadores del Poder Judicial Federal se manifiestan ante nueva evaluación

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Trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) se manifestaron en Pachuca, Hidalgo, y en 25 ciudades más del país, en rechazo a un nuevo acuerdo publicado el 5 de noviembre que implementa mecanismos de evaluación para definir su permanencia en el cargo por periodos de solo dos años. En Hidalgo, 500 empleados de base enfrentan este riesgo en un contexto de sobrecarga laboral, derivado de la reforma constitucional judicial de 2024 y la elección de jueces por voto directo en 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 06:30 PM.
En México y editada el 06/11/2026 06:33 PM.