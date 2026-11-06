Trabajadores del Poder Judicial Federal se manifiestan ante nueva evaluación

Este viernes 6 de noviembre, la base trabajadora del Poder Judicial Federal recorrió el bulevar Luis Donaldo Colosio en Pachuca, Hidalgo, para expresar su inconformidad con los nuevos lineamientos laborales. En el distrito judicial federal de Hidalgo, que cuenta con cuatro sedes, suman 500 empleados de base que ven en peligro su estabilidad.A nivel nacional, el impacto es mucho mayor: se estima que 30 mil trabajadores del PJF están sujetos a este nuevo acuerdo. Marco García Solís, secretario de juzgado, destacó que las movilizaciones se replicaron en 25 ciudades del país, unificando el rechazo de una plantilla que tradicionalmente gozaba de la protección de la "base" laboral.El origen del descontento es un acuerdo publicado el 5 de noviembre, que instrumenta nuevos mecanismos de evaluación. Según los trabajadores, este esquema rompe con el principio de derecho laboral donde la base garantiza la permanencia en el cargo, salvo que se cometan errores o faltas graves. Bajo las nuevas reglas, las calificaciones obtenidas definirán la permanencia en la plaza laboral por periodos de únicamente dos años. El calendario establecido marca una primera evaluación de diagnóstico para el próximo 4 de diciembre de 2026, seguida de los exámenes definitivos que se aplicarán en mayo de 2027. Los empleados advierten que, aunque planean interponer recursos legales, el camino será complejo, ya que las instancias que decidirán sobre estos conflictos son las mismas que funge como "patrón".Los trabajadores judiciales enfatizaron que estas evaluaciones se aplican en un entorno de alta presión. En la circunscripción de Hidalgo, la carga laboral supera ampliamente la media nacional: mientras que en el resto del país un empleado atiende un promedio de 1,500 expedientes en lo que va del año, en esta entidad la cifra asciende a 2,600 por trabajador.Esta reestructuración laboral es parte de los cambios profundos que experimenta el Poder Judicial Federal, los cuales se derivan de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. Dicha reforma estableció, entre otros puntos, la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto directo ciudadano, proceso que se llevó a cabo en junio de 2025, y que ahora continúa con la transformación de la estructura administrativa y laboral de la institución.