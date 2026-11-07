Hugo Aguilar dialoga con sindicatos del PJF tras paro nacional por nuevas evaluaciones de desempeño

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El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, sostuvo reuniones con líderes sindicales del Poder Judicial de la Federación (PJF) en medio de un paro nacional de trabajadores que paralizó actividades y bloqueó sedes en la CDMX, Monterrey, Durango y otros estados. Los empleados rechazan el nuevo sistema de evaluación derivado de la reforma judicial, por lo que la Corte aseguró que la primera prueba de diciembre de 2026 será únicamente diagnóstica y no afectará la permanencia laboral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/11/2026 10:21 AM.
En México y editada el 07/11/2026 10:25 AM.