Hugo Aguilar dialoga con sindicatos del PJF tras paro nacional por nuevas evaluaciones de desempeño

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, se reunió con Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF, y Juan Alberto Prado Gómez, líder del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal.El objetivo fue escuchar las necesidades de la plantilla laboral y construir acuerdos con el Órgano de Administración Judicial (OAJ). Aguilar destacó que la base trabajadora es la "columna vertebral" del sistema de justicia y enfatizó que "la legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla". La SCJN sostuvo que la evaluación de desempeño debe servir para identificar áreas de capacitación y mejorar la eficiencia, sin convertirse en una medida punitiva contra los trabajadores.La inconformidad estalló el jueves 5 de noviembre, cuando más de mil trabajadores del Décimo Octavo Circuito en Morelos suspendieron actividades. Al día siguiente, viernes 6 de noviembre, se decretó un paro nacional de labores. En la Ciudad de México, los manifestantes cerraron con cadenas la sede judicial de San Lázaro. En Monterrey, Nuevo León, las oficinas judiciales cerraron alrededor de las 9:00 horas y los trabajadores bloquearon los carriles ordinarios y exprés de la avenida Constitución, una de las principales vialidades de la ciudad, provocando afectaciones viales durante cerca de cuatro horas antes de liberar el paso y regresar a las instalaciones.La jornada también registró fuertes tensiones en Durango. Néstor Vargas Solano, titular del Órgano de Administración Judicial, acudió a un encuentro con los trabajadores inconformes, el cual derivó en un forcejeo que terminó con el funcionario en el suelo, mientras los manifestantes exigían claridad sobre las evaluaciones previstas y sus consecuencias laborales. Protestas similares se replicaron en Sonora y Yucatán, donde el personal del PJF expuso su rechazo al mecanismo frente a las autoridades.Ante la presión del paro, el OAJ emitió un comunicado para aclarar el proceso. Informó que la primera aplicación de las evaluaciones, programada para los días 1, 4, 8 y 15 de diciembre de 2026, tendrá un carácter estrictamente diagnóstico.El organismo garantizó que en esta etapa no habrá aprobación ni reprobación, ni efectos individuales sobre la continuidad laboral de los empleados. Añadió que la primera evaluación ordinaria con consecuencias legales solo ocurrirá después de que se impartan los cursos de capacitación correspondientes, buscando con ello mitigar el temor de los trabajadores a perder sus plazas por un sistema que, según ellos, no reconoce suficientemente su experiencia y trayectoria.