El canciller Roberto Velasco alerta sobre la "enorme presión" de la red consular

Durante la ceremonia por el Día de la Persona Diplomática Mexicana 2026, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, señaló que las embajadas y consulados del país trabajan en "uno de los entornos internacionales más complejos en las últimas décadas". Aunque no mencionó a ningún país en particular, el grueso de la comunidad migrante mexicana, estimada en cerca de 40 millones de personas, reside en Estados Unidos.Velasco enfatizó la necesidad de mejorar las condiciones laborales del personal que representa al país, afirmando que "quien cuida a los mexicanos y las mexicanas en el exterior merece que su país también lo cuide". Este compromiso, ya expresado ante el Senado, responde a la creciente carga de trabajo y a la incertidumbre que enfrenta el personal diplomático en la actualidad.Como parte de las estrategias para fortalecer la atención consular, el canciller anunció que la convocatoria de ingreso a la rama técnico-administrativa del Servicio Exterior admitirá, por primera vez en la historia, postulaciones de hablantes de lenguas indígenas.Según Velasco, esta medida permitirá reforzar la atención en su propia lengua a cerca de 500,000 indígenas mexicanos que viven en Estados Unidos. "Una cancillería que incorpora las lenguas originarias de México no está haciendo una concesión, está recuperando algo que fue siempre suyo", destacó el funcionario, subrayando un enfoque más inclusivo y cercano a las comunidades más vulnerables en el exterior.El canciller también abordó la situación de alrededor de 400 trabajadores por contrato en consulados mexicanos que enfrentan el riesgo de perder su empleo al expirar su documentación. Velasco explicó que la Cancillería está buscando opciones por la vía diplomática y administrativa para atender cada caso individual y evitar, en la medida de lo posible, que parte del personal deba regresar a México.Durante la ceremonia, se reconoció a 27 integrantes del Servicio Exterior Mexicano por cumplir 25 años de carrera. Velasco reiteró que, ante los tiempos de presión, ruido e incertidumbre global, la diplomacia mexicana responde con serenidad y principios, manteniendo la protección de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior como una prioridad absoluta en la relación bilateral.