El canciller Roberto Velasco alerta sobre la "enorme presión" de la red consular

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El canciller Roberto Velasco advirtió que la red consular de México opera bajo una "enorme presión" en uno de los entornos internacionales más complejos de las últimas décadas. Durante la conmemoración del Día de la Persona Diplomática Mexicana 2026, destacó la urgencia de mejorar las condiciones laborales del personal diplomático y anunció un hecho histórico: la apertura de las convocatorias del Servicio Exterior a hablantes de lenguas indígenas para atender de manera directa a cerca de 500,000 connacionales en el extranjero.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 11:57 AM.
En México y editada el 10/11/2026 10:13 AM.