La DEA felicita a México por la captura de “R2”, líder de la célula “Los Rs” del CJNG

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) expresó su felicitación a las autoridades mexicanas por la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, ocurrida este domingo 8 de noviembre en Zapopan, Jalisco. El operativo, que culminó en un enfrentamiento armado, dejó como saldo a “R2” y a un elemento de la Marina heridos, quienes recibieron atención médica inmediata.A través de la red social X, la cuenta oficial de la DEA y el agente Terry Cole destacaron el éxito de la acción, atribuyendo el mérito a la colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El agente Cole enfatizó que “con información de inteligencia vital, fortalecemos nuestros esfuerzos colectivos para identificar, atacar y desmantelar las organizaciones criminales que amenazan a nuestras comunidades y a la seguridad nacional”, subrayando el carácter transfronterizo de esta alianza.Álvarez Ayala, de 42 años, es hermano de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, quien fue detenido en julio de 2026. Sobre “R2” pesa una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán, y se le señala como presunto vinculado al asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.Además, cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. En agosto de 2026, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una acusación formal contra los hermanos Álvarez Ayala por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a territorio estadounidense, así como por posesión de armas de fuego, incluida una ametralladora. De ser declarados culpables, enfrentarían una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.“Los Rs” opera como una célula de alto impacto del CJNG con presencia en los estados de Jalisco y Michoacán, específicamente en Apatzingán, Morelia, la zona metropolitana de Guadalajara y otras regiones. Las investigaciones federales la vinculan con extorsión, tráfico de drogas, homicidios, secuestros y agresiones contra elementos de seguridad.Uno de sus blancos principales ha sido el sector agrícola, donde sus integrantes imponían cobros de piso a productores de aguacate y limón, así como a empresarios y transportistas de la región. La estructura de la célula había sido golpeada previamente con la captura de “R1” el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco. En aquel momento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ya había anticipado que “R2” sería quien asumiría el liderazgo del grupo, una predicción que se ha visto truncada con este reciente y decisivo operativo.