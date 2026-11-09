La DEA felicita a México por la captura de “R2”, líder de la célula “Los Rs” del CJNG

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La DEA felicitó públicamente a las autoridades mexicanas por la detención de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, presunto líder de la célula criminal “Los Rs” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Capturado el 8 de noviembre en Zapopan, Jalisco, tras un enfrentamiento armado, “R2” enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico y posesión de armas, con una solicitud de extradición vigente, en un operativo que destacó la cooperación de inteligencia entre ambos países.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 08:41 AM.
En México y editada el 09/11/2026 08:48 AM.