La jornada laboral de 46 horas inicia en México el 1 de enero de 2027: así será la reducción gradual

El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López, confirmó durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarías del Trabajo en Puebla, que la reducción de la jornada laboral comenzará formalmente el 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha, el tope semanal será de 46 horas, con disminuciones anuales de dos horas hasta alcanzar la meta de 40 horas semanales en 2030.El año 2026 ha sido designado como un periodo de adaptación, durante el cual las empresas y unidades económicas podrán revisar sus esquemas de operación, horarios y distribución de tareas antes de que la reducción sea obligatoria. La STPS señala que esta aplicación escalonada sigue las recomendaciones internacionales, incluyendo el Convenio 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Un pilar fundamental de la reforma es la protección integral de los ingresos de los trabajadores. La disminución del tiempo semanal no podrá ser utilizada bajo ningún argumento para reducir salarios, sueldos, prestaciones u otros derechos previamente reconocidos. Los empleadores tendrán la obligación de reorganizar sus operaciones sin trasladar el costo de la reducción a los ingresos de su personal.La dependencia estima que más de 13 millones de personas trabajadoras se beneficiarán directamente con este cambio, el cual busca promover un mayor equilibrio entre la producción y el bienestar, otorgando más tiempo para el descanso y la familia. Al alcanzarse el límite de 40 horas, un empleado que trabaje 8 horas diarias completará su semana en 5 días, garantizando al menos un día de descanso, aunque los acuerdos entre patrones y trabajadores podrían permitir esquemas con más días libres.La reforma establece un marco estricto para el trabajo extraordinario, que conservará un carácter excepcional y voluntario. No podrá utilizarse como práctica permanente para cubrir tareas de la jornada ordinaria ni como sustituto de nuevas contrataciones. El nuevo esquema fija un máximo de 56 horas semanales en total. Las horas adicionales comenzarán a contabilizarse a partir de la hora 41 (en la transición hacia las 40 horas), con las siguientes reglas de pago: