La jornada laboral de 46 horas inicia en México el 1 de enero de 2027: así será la reducción gradual

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La jornada laboral máxima de 46 horas entrará en vigor en México el 1 de enero de 2027, marcando la primera etapa de la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir gradualmente la carga horaria hasta llegar a 40 horas. La Secretaría del Trabajo (STPS) confirmó que este cambio se implementará sin recortar salarios ni prestaciones, beneficiando a más de 13 millones de trabajadores, mientras que 2026 funcionará como un año de adaptación para que las empresas reorganicen sus operaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 08:58 AM.
En México y editada el 09/11/2026 09:04 AM.