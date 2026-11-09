Sheinbaum anuncia nueva propuesta de reforma electoral y celebra récord histórico de empleo formal

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia del 9 de noviembre de 2026 una nueva propuesta de reforma electoral para modificar el financiamiento partidista y la representación plurinominal, además de defender el proceso de designación de Guadalupe Taddei en el INE. Asimismo, celebró un récord histórico de empleo formal con más de 23 millones de afiliados al IMSS y detalló avances significativos en la infraestructura del ISSSTE, el programa La Escuela es Nuestra y la estabilización de los precios de la gasolina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 09:41 AM.
En México y editada el 09/11/2026 09:43 AM.