Sheinbaum anuncia nueva propuesta de reforma electoral y celebra récord histórico de empleo formal

La jefa del Ejecutivo adelantó que presentará nuevamente una iniciativa de reforma electoral, considerada necesaria para modificar aspectos centrales del sistema político del país, como el financiamiento a los partidos políticos y la representación plurinominal. Sheinbaum recordó que una propuesta similar fue presentada anteriormente, pero no logró ser aprobada en su totalidad por el Poder Legislativo.En el mismo tenor, la mandataria enfatizó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe avanzar en el fortalecimiento de su autonomía, transparencia y mecanismos de contratación. Además, defendió el proceso mediante el cual fue designada la actual consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, recordando que la legislación prevé un mecanismo de insaculación (sorteo) cuando no existe una mayoría calificada para la elección de la presidencia del instituto, procedimiento que fue el aplicado en este caso.En el ámbito económico, la presidenta celebró que México alcanzó un nuevo máximo histórico en empleo formal durante el mes de octubre. Según datos preliminares, se registraron 23 millones 88 mil 353 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sheinbaum destacó que la información oficial sería dada a conocer por el instituto alrededor del mediodía, pero adelantó que las cifras reflejan un desempeño positivo y sólido del mercado laboral mexicano.Por su parte, Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que durante los últimos dos años se han destinado 699 millones de pesos para fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las unidades médicas del organismo en todo el país.Estos recursos se han utilizado principalmente para la adquisición de 17 mil 537 equipos e instrumentos médicos, incluyendo sistemas de refrigeración para medicamentos y vacunas, equipos de ultrasonido, unidades odontológicas completas, autoclaves para esterilización, sistemas de bombeo, aire acondicionado y básculas, entre otros insumos esenciales para la atención de los derechohabientes.La directora general del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, reportó que se han beneficiado 141 mil 25 escuelas de educación básica y media superior, lo que representa un avance del 75.8% respecto a la meta total de 185 mil planteles contemplados en ambos niveles educativos.Esta inversión social, que asciende a 23 mil 320 millones de pesos, se ha destinado a la ampliación, rehabilitación y mejoramiento de espacios educativos, beneficiando directamente a alrededor de 8.8 millones de estudiantes en todo el país. De este monto, 18 mil 915 millones de pesos se canalizaron a 67 mil 574 escuelas de nivel básico, mientras que 4 mil 405 millones de pesos fueron para 5 mil 869 planteles de educación media superior.Finalmente, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, informó que continúa el seguimiento exitoso a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina Regular y Diésel. Gracias a este acuerdo entre el gobierno federal y los empresarios gasolineros, el precio promedio de la gasolina regular se mantiene en 23.69 pesos por litro a nivel nacional.Escalante detalló que, con corte al 6 de noviembre, un total de 11 mil 778 estaciones de servicio en el país venden gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. Recordó a la ciudadanía que pueden consultar los precios actualizados en las distintas estaciones mediante el código QR habilitado por las autoridades, garantizando así la transparencia y el cumplimiento de los objetivos de contención de precios.