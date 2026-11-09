Sheinbaum lanza mensaje a "Somos México" y denuncia monopolio en compras del INE

Durante su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó una frase atribuida a un militante del PAN sobre quienes marcharon en defensa del INE en el pasado: "ya no son somos, sino fuimos". Aunque no mencionó directamente a la agrupación, el juego de palabras apunta claramente a Somos México, partido que obtuvo su registro oficial el 25 de junio de 2026.Esta fuerza política surgió del movimiento "Marea Rosa", el cual se movilizó en defensa del instituto electoral y respaldó a Xóchitl Gálvez en las elecciones de 2024. Somos México competirá por primera vez en las elecciones intermedias de 2027, donde deberá superar el umbral del 3% de la votación para conservar su registro.Sheinbaum aseguró que existe un monopolio o duopolio en la contratación de papelería electoral, consolidado desde finales de los años ochenta. Como ejemplos, citó disparidades en el costo de las urnas entre estados, el uso de grapas específicas por una sola empresa y la dependencia de tintas extranjeras para los chalecos del personal del INE.Ante esto, la mandataria exigió que en las próximas licitaciones participe una mayor cantidad de empresas ("cien en vez de dos") y que los nuevos consejeros definan lineamientos con total transparencia. Recordó que ya solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigar a fondo estas contrataciones.La conferencia también abordó la situación de Guadalupe Taddei, cuya renuncia a la presidencia del INE se formalizó a finales de octubre. Sheinbaum defendió que Taddei llegó al cargo mediante un sorteo (insaculación) en la Cámara de Diputados con el voto de casi todas las fuerzas políticas, contradiciendo a una periodista que afirmó que la terna fue elegida exclusivamente por Morena.En días recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de 40 personas y empresas vinculadas a proveedores electorales como medida preventiva, presentando una denuncia ante la FGR. Aunque medios como El Universal y Reforma reportaron que Taddei estaría entre los afectados, Hacienda no confirmó su nombre. La ASF ya revisa contrataciones del INE y del extinto IFE, aunque hasta el momento no existe ninguna resolución judicial que establezca responsabilidad penal.Finalmente, al ser cuestionada sobre los ingresos de los consejeros del INE, que según una entrevista citada rondarían los 260 mil pesos, Sheinbaum señaló que su propio sueldo neto es de aproximadamente 130 mil pesos y se manifestó a favor de que los consejeros reduzcan sus percepciones. Además, comparó el presupuesto propuesto para el INE, de 36 mil millones de pesos, con los 50 mil millones de pesos asignados a la UNAM, cuestionando implícitamente la eficiencia del gasto del organismo electoral frente a la máxima casa de estudios del país.