Sheinbaum lanza mensaje a "Somos México" y denuncia monopolio en compras del INE

...

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó su conferencia matutina del 9 de noviembre para enviar un mensaje velado al nuevo partido Somos México, al tiempo que denunció un supuesto monopolio en las compras de material electoral del INE. Además, defendió el proceso de selección de la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei, quien enfrenta revisiones preventivas de la UIF y la Auditoría Superior de la Federación, y propuso una reducción en los salarios de los consejeros electorales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 09:36 AM.
En México y editada el 09/11/2026 09:38 AM.