Trabajadores del IMSS marchan del Siglo XXI al Zócalo; rechazan aumento del 8%

A partir de las 15:00 horas de este lunes 9 de noviembre, un contingente estimado de 3,000 personas partió de la avenida Cuauhtémoc 330, frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI, con destino a la Plaza de la Constitución. El recorrido avanza por avenida Cuauhtémoc, con una parada prevista frente al Senado de la República en Paseo de la Reforma, para continuar por Bucareli, avenida Juárez, Francisco I. Madero y la calle 5 de Mayo.El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) advirtió que los cierres viales se aplican de forma paulatina. Las vialidades con mayor riesgo de afectación son el Eje Central Lázaro Cárdenas y los accesos al Centro Histórico, por lo que se sugiere usar alternativas como el Circuito Interior, avenida Mazatlán o avenida de los Insurgentes. Asimismo, se anticipan afectaciones en las estaciones del Metro Hospital General, Balderas, Hidalgo, Pino Suárez y un posible cierre temporal de la estación Zócalo.Esta movilización, catalogada como la cuarta megamarcha nacional del sector en el año, responde al rechazo contundente del incremento salarial del 8% anunciado el 21 de octubre por el director general del IMSS, Zoé Robledo. El acuerdo oficial divide el aumento en un 4% al salario tabular y un 4% a la prestación de ayuda para renta de vivienda.Los trabajadores inconformes exigen un aumento directo y uniforme del 10% al salario base, sin el desglose propuesto por la dirección del instituto. Acusan a sus representantes sindicales de haber negociado este acuerdo a espaldas de la base laboral, sin realizar consultas previas.Uno de los puntos centrales del pliego petitorio es la destitución inmediata de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Los manifestantes lo señalan por presuntas violaciones a la legislación laboral y a los estatutos sindicales, además de denunciar un clima de hostigamiento contra quienes participan en las protestas.Las demandas adicionales de los trabajadores incluyen el abasto completo y oportuno de medicamentos e insumos médicos, el respeto irrestricto a los contratos colectivos de trabajo, garantías para una jubilación digna, la asignación de al menos el 7% del PIB para el sector salud y el rechazo total al sistema de Afores.La convocatoria tiene un alcance nacional, ya que los organizadores llamaron a contingentes de Puebla, Jalisco, Nuevo León, Mérida y el Estado de México a sumarse a las movilizaciones en sus respectivas entidades, amplificando la presión sobre la administración del instituto y el gobierno federal.