Trabajadores del IMSS marchan del Siglo XXI al Zócalo; rechazan aumento del 8%

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Trabajadores activos y jubilados del IMSS iniciaron este lunes 9 de noviembre una megamarcha desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hasta el Zócalo de la Ciudad de México. La movilización, que provoca cierres viales y afectaciones en el Metro, rechaza el incremento salarial del 8% anunciado por el director Zoé Robledo y exige un aumento directo del 10% al salario base, además de la destitución inmediata del líder sindical Rafael Olivos Hernández.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 08:22 AM.
En México y editada el 09/11/2026 08:27 AM.