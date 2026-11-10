Clara Brugada presenta Sistema Integral de Telemetría para detectar 30 mil fugas de agua en la CDMX

...

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el Sistema Integral de Telemetría, una inversión de 600 millones de pesos que permitirá detectar hasta 30 mil fugas anuales para 2027. La modernización de la infraestructura hídrica, que incluye sensores en pozos y la integración con el C5 del Agua, busca atender las pérdidas de presión de manera inmediata, sumándose a la recuperación de mil 800 litros por segundo lograda en 2026 sin sobreexplotar los acuíferos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/11/2026 04:12 PM.
En México y editada el 10/11/2026 04:15 PM.