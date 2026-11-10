Clara Brugada presenta Sistema Integral de Telemetría para detectar 30 mil fugas de agua en la CDMX

Desde la Cámara de Válvulas en la colonia Condesa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló la implementación del Sistema Integral de Telemetría. Con una inversión de 600 millones de pesos, la modernización de la infraestructura hídrica incluye la instalación de sensores en los pozos que permitirán detectar de manera inmediata dónde se pierde presión de agua.El objetivo principal es cambiar el modelo reactivo por uno preventivo: conocer y atender las fugas antes de que los vecinos afectados se manifiesten por la falta del servicio, que es como actualmente se detecta la mayoría de las problemáticas en la red.Brugada destacó los logros obtenidos durante 2026, periodo en el que su administración recuperó mil 800 litros de agua por segundo al atender a tiempo miles de fugas. Subrayó que este resultado se logró sin recurrir a una mayor explotación de los acuíferos, protegiendo así la estabilidad del subsuelo de la capital. De cara al futuro, las autoridades establecieron una meta histórica para 2027: atender 30 mil fugas de agua potable al año. Esta cifra forma parte de una ruta progresiva que busca intervenir un total de 100 mil fugas en la red hidráulica de la ciudad, consolidando la eficiente distribución del líquido como uno de los compromisos centrales del gobierno capitalino.El sistema presentado también abarca la materia de drenaje y prevención de inundaciones. La plataforma conecta la información del C5 del Agua con más de 100 pluviómetros, un radar meteorológico y sensores en pasos a desnivel y lumbreras del drenaje profundo, lo que permite operar compuertas y plantas de bombeo a distancia. Además, se precisó que los reportes ciudadanos a través de la línea H2O de LOCATEL (55 5658 1111) se canalizan de forma inmediata a 59 puntos de guardia estratégicos distribuidos en las 16 alcaldías.En cuanto a las reservas, se informó que el Sistema Cutzamala registra un 96 por ciento de almacenamiento, con 748 millones 500 mil metros cúbicos de agua disponibles como reserva estratégica. Para cerrar el anuncio, Brugada adelantó la próxima presentación pública de una plataforma digital interactiva que transparentará un paquete global de 635 obras y acciones en materia hidráulica, incluyendo geolocalización, fotografías e indicadores de avance en tiempo real.