Claudia Sheinbaum viajará a China para la cumbre del APEC y se reunirá con Xi Jinping

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La presidenta Claudia Sheinbaum viajará a China del 15 al 20 de noviembre para participar en la 33 Reunión de Líderes Económicos del APEC en Shenzhen. El objetivo principal del viaje es impulsar la diversificación comercial, atraer inversiones bajo el "Plan México" y sostener una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping, sentando además las bases estratégicas para que México sea el anfitrión de la cumbre en 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/11/2026 03:49 PM.
En México y editada el 10/11/2026 03:56 PM.