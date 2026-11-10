Claudia Sheinbaum viajará a China para la cumbre del APEC y se reunirá con Xi Jinping

La presidenta Claudia Sheinbaum notificó formalmente al Senado, a través de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, su viaje a China del 15 al 20 de noviembre. El desplazamiento se enmarca en lo establecido por el artículo 88 de la Constitución, y al concluir la gira se remitirá un informe con los principales resultados y acuerdos alcanzados.El eje central de la visita será la 33 Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad de Shenzhen. La administración federal considera esta participación como una oportunidad estratégica para posicionar las prioridades de México ante una de las regiones de mayor dinamismo económico a nivel mundial.Uno de los momentos más relevantes de la gira será la reunión bilateral que Sheinbaum sostendrá con el presidente chino, Xi Jinping. El objetivo es fortalecer los vínculos entre ambos países y promover una agenda de colaboración económica y diplomática.La Cancillería destacó que estos encuentros permitirán llevar a los principales actores de la región las prioridades del denominado "Plan México", enfocado en la atracción de capitales, la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de las cadenas de suministro. Asimismo, se buscará impulsar el diálogo y la cooperación en áreas fundamentales como el comercio, la inversión, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible, bajo principios de respeto a la soberanía y desarrollo compartido.La visita adquiere una relevancia adicional por el interés de México de consolidar relaciones económicas más diversificadas y ampliar su participación en los mercados internacionales. Un objetivo estratégico clave del viaje es fortalecer la posición de México como próximo anfitrión del APEC en 2028.El gobierno federal considera que la participación activa de la presidenta en esta edición permitirá estrechar relaciones con las economías integrantes y construir, desde ahora, los canales de comunicación y cooperación necesarios para organizar con éxito la reunión que tendrá lugar en territorio mexicano dentro de dos años, proyectando así las prioridades económicas del país ante sus principales socios comerciales de la región Asia-Pacífico.