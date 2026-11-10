La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto que otorga un aguinaldo de 40 días de salario

El decreto, publicado el 23 de octubre en el DOF, establece una gratificación equivalente a 40 días de sueldo como referencia para el personal del sector público federal. La medida está dirigida específicamente a grupos que dependen directamente del gasto federal en materia de Servicios Personales y pensiones a cargo del erario, incluyendo a los militares en activo y a ciertos pensionistas.Para estos últimos, el beneficio puede llegar hasta 40 días de las cuotas asignadas, dependiendo del régimen pensionario de cada persona. En caso de que una pensión tenga varios beneficiarios, el monto se distribuirá de forma proporcional entre ellos.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene la facultad de emitir los lineamientos operativos, fijando el 10 de noviembre como la fecha de arranque autorizada para la dispersión de recursos. Sin embargo, esta fecha no implica una entrega simultánea; cada institución organizará su propio calendario de pagos según su disponibilidad presupuestal.El decreto también contempla la equidad en el tiempo laborado: quienes hayan trabajado menos de 12 meses durante 2026 recibirán la parte proporcional correspondiente al tiempo efectivamente trabajado. Los recursos se entregarán en efectivo a través de los mismos medios y conductos por los que los beneficiarios reciben habitualmente su salario o pensión, incluyendo la opción de apoderados para el caso de los pensionistas.La selección de beneficiarios responde a criterios presupuestales, por lo que el decreto excluye expresamente a varios grupos: