La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto que otorga un aguinaldo de 40 días de salario

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La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que otorga un aguinaldo de 40 días de salario a servidores públicos federales, militares en activo y determinados pensionistas. Los pagos podrán comenzar a dispersarse a partir del 10 de noviembre, aunque cada dependencia definirá su calendario. El beneficio no aplica para el sector privado, trabajadores por honorarios ni organismos autónomos, quienes se rigen por sus propias normativas o por el mínimo de 15 días establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/11/2026 04:01 PM.
En México y editada el 10/11/2026 04:11 PM.