Rosa Icela Rodríguez se reúne con la Red Eslabones por los Derechos Humanos

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo un encuentro con la Red Eslabones por los Derechos Humanos para escuchar las demandas de las madres buscadoras y reforzar la coordinación institucional. En el marco de estos acercamientos, la dependencia anunció la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales para optimizar el registro de desaparecidos, tras reportar la localización de más de 16 mil personas en los últimos meses.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/11/2026 10:30 AM.
En México y editada el 10/11/2026 10:34 AM.