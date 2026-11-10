Rosa Icela Rodríguez se reúne con la Red Eslabones por los Derechos Humanos

Este lunes 9 de noviembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recibió en las instalaciones de la Segob a integrantes de la Red Eslabones por los Derechos Humanos. El colectivo, conformado por más de 100 familias y alrededor de 180 personas (en su mayoría mujeres y madres buscadoras), inició sus actividades en 2013 y tiene presencia activa en entidades como Coahuila, Sonora, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Michoacán.Durante el encuentro, la funcionaria escuchó las inquietudes y planteamientos del colectivo sobre las acciones institucionales para avanzar en la localización de sus familiares. A través de sus redes sociales, Rodríguez reiteró el compromiso del gobierno: “Escuchamos y manifestamos la disposición del Gobierno de México de continuar trabajando de forma coordinada en el fortalecimiento de las acciones de búsqueda de sus seres queridos”.La reunión con la Red Eslabones se suma a una serie de acercamientos recientes de la titular de Gobernación con organizaciones de familiares de desaparecidos. Hace poco, Rodríguez se reunió con integrantes del colectivo De Frente Hasta Encontrarte, de Tamaulipas, para dar seguimiento a sus solicitudes.Asimismo, el pasado 28 de octubre, encabezó una extensa mesa de trabajo en Hermosillo, Sonora, junto con el gobernador Alfonso Durazo y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Esa sesión, que se prolongó por más de ocho horas, contó con la participación de más de 250 familiares y representantes de colectivos provenientes de seis estados del noroeste del país: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.En materia de políticas públicas, la Secretaría de Gobernación informó que la Estrategia Nacional de Búsqueda ha permitido localizar a más de 16 mil personas durante los últimos meses.Como parte de los esfuerzos por fortalecer estas acciones, la dependencia dio a conocer la integración de un grupo de nueve especialistas nacionales e internacionales. Este equipo tendrá la tarea de analizar técnica y científicamente el registro de personas desaparecidas, revisar y validar las metodologías utilizadas, evaluar la calidad de la información disponible y formular recomendaciones para mejorar las herramientas de búsqueda.Aunque en la reunión de este lunes no se dieron a conocer acuerdos específicos, fechas para nuevos encuentros o medidas adicionales inmediatas, el mensaje central de la Segob se centró en mantener abiertos los canales de comunicación y garantizar que las voces de las familias sean el eje central para mejorar las estrategias de localización en el país.