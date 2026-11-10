Sheinbaum compara la crisis de Ueno Bank en Paraguay con el Fobaproa

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La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de "muy lamentable" el colapso del Ueno Bank en Paraguay, comparándolo con el rescate bancario del Fobaproa en México en 1994, donde "el pueblo pagó". Mientras la mandataria advierte sobre los riesgos de convertir deuda privada en pública, el expresidente paraguayo Santiago Peña enfrenta prisión preventiva tras ser destituido por su presunta vinculación con la entidad financiera, asumiendo el cargo el hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/11/2026 10:07 AM.
En México y editada el 10/11/2026 10:09 AM.