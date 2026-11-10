Sheinbaum compara la crisis de Ueno Bank en Paraguay con el Fobaproa

Durante su conferencia matutina del martes 10 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó por segunda vez en una semana la crisis bancaria en Paraguay. Sheinbaum calificó lo ocurrido con el Ueno Bank como "muy lamentable" y lo contrastó directamente con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en México. La mandataria recordó que en 1994, durante el rescate bancario, "quien pagó fue el pueblo" y que "seguimos pagando" esa deuda. Según su perspectiva, el problema no solo fue la conversión de deudas privadas en deuda pública a través del IPAB, sino también la corrupción en su aplicación. Para sustentar sus argumentos, Sheinbaum mencionó que su equipo revisa el libro sobre el Fobaproa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el cual documenta casos de empresas y personas que, a su juicio, no debieron ser rescatadas o recibieron apoyos por el doble o triple de lo necesario.En este contexto, la presidenta también mencionó al empresario Ricardo Salinas Pliego, aludiendo a rescates anteriores y a la creación de Elektra, y cerró su reflexión con la frase: "pueblo que no tiene memoria pierde la brújula", reiterando su postura del viernes 6 de noviembre sobre la necesidad de una separación clara entre el poder económico y el político.La crisis estalló el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución del Ueno Bank al caer su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido, dejando a miles de clientes sin acceso a sus depósitos.El escándalo político derivó en la renuncia del entonces presidente Santiago Peña el jueves 5 de noviembre. Aunque un plenario del Congreso no la aceptó inicialmente, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un juicio político que pasó al Senado. Al día siguiente, viernes 6 de noviembre, el Senado aprobó su destitución por mal desempeño de funciones con 44 votos a favor. Inmediatamente, el hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la Presidencia para concluir el periodo, prometiendo que los afectados por el colapso financiero serían "compensados plenamente".En el ámbito penal, la Fiscalía de Paraguay imputó a Santiago Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. Tras quedar bajo arresto domiciliario el viernes, el juez Humberto Otazú dispuso el sábado 7 de noviembre su prisión preventiva. Su abogado, Ricardo Preda, declaró a la prensa que Peña se declaró inocente de los cargos, insistiendo en que los hechos son presuntos y que el proceso judicial continúa.