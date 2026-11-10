Sheinbaum señala a la extorsión como su mayor preocupación

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La presidenta Claudia Sheinbaum calificó a la extorsión como el delito que más ocupa a su gobierno, atribuyendo el alza en las cifras a una mayor denuncia. Mientras avanza el registro obligatorio de líneas celulares vinculado a la CURP para combatir este flagelo, especialistas y organizaciones como México Evalúa y SILIKN advierten sobre sus limitaciones operativas, el aumento de intentos de fraude y los graves riesgos de robo de identidad y filtración de datos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/11/2026 10:34 AM.
En México y editada el 10/11/2026 10:40 AM.