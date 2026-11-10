Sheinbaum señala a la extorsión como su mayor preocupación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la extorsión es el delito que más le "preocupa y ocupa" a su administración. Aunque los registros muestran un aumento en los casos, la mandataria sostiene que esto se debe a un incremento en la cultura de la denuncia y no necesariamente a un crecimiento en la incidencia real del crimen. Como parte de la estrategia para combatir la extorsión y el fraude, avanza el esquema de registro obligatorio de líneas celulares, el cual exige vincular cada número con la CURP y una identificación oficial. El objetivo es identificar a los titulares de las líneas; sin embargo, especialistas advierten que esta medida tiene un alcance limitado, ya que identificar al dueño del contrato no permite establecer con certeza quién realiza materialmente la llamada extorsiva.La empresa de ciberseguridad SILIKN reporta un aumento de hasta el 90% en intentos de fraude, estafa y extorsión telefónica durante 2026, basado en el monitoreo de su unidad de investigación. Los expertos señalan que las redes criminales evaden estos controles recurriendo a telefonía por internet (VoIP), marcadores automatizados, suplantación de identificador de llamadas, identidades robadas y prestanombres.Además, alertan que el propio proceso de registro se ha convertido en un nuevo recurso para engañar a la población. Presuntos representantes de telefónicas o autoridades contactan a los usuarios amenazando con suspender sus líneas si no se registran, solicitando datos personales, códigos de verificación o claves enviadas por SMS. A esto se suma el riesgo sistémico de que la concentración de CURP, identificaciones y números telefónicos en una base de datos centralizada derive en filtraciones, robo de identidad y venta ilegal de información.A pesar de los esfuerzos, la extorsión mantiene niveles históricamente altos en el país. De acuerdo con México Evalúa, entre enero y septiembre de 2026 hubo un 65% más de víctimas por habitante que en el mismo periodo de 2015. Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 estima que en 2025 ocurrieron 6,831 extorsiones por cada 100,000 habitantes, con una abrumadora cifra negra del 97.5% de casos que permanecieron sin denuncia.Geográficamente, las regiones Centro, Bajío-Occidente y Norte concentraron el 85% de las víctimas registradas durante los primeros nueve meses de 2026.Organizaciones como México Evalúa plantean la necesidad de reforzar la denuncia segura, integrar los datos del 089, las carpetas de investigación y la información financiera, así como enfocar los esfuerzos en perseguir a las redes criminales y desarticular sus recursos económicos.Si bien la estrategia nacional ha logrado evitar pagos en numerosos casos, los especialistas critican que actualmente carece de un presupuesto propio y de metas claras que permitan medir una reducción sostenida y estructural del delito a largo plazo.