SSPC confirma órdenes de aprehensión pendientes por el asesinato del alcalde de Uruapan

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El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que aún existen órdenes de aprehensión pendientes por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Como parte del Plan Michoacán, por la Paz y la Justicia, las autoridades han detenido a 34 personas, incluyendo a colaboradores cercanos del alcalde que facilitaron información al grupo criminal Los Ceros, y recientemente lograron la captura de Rafael "N" ("R2" o "El Barbas"), uno de los principales líderes de la organización, tras un enfrentamiento en Guadalajara.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/11/2026 10:09 AM.
En México y editada el 10/11/2026 10:16 AM.