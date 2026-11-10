SSPC confirma órdenes de aprehensión pendientes por el asesinato del alcalde de Uruapan

Durante la conferencia "La Mañanera del Pueblo" desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó los avances en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Hasta el momento, se ha logrado la detención de 34 personas vinculadas a la planeación, ejecución y encubrimiento del ataque.Entre los detenidos destaca Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", identificado como el principal coordinador de la célula criminal que ejecutó la agresión. De manera alarmante, las indagatorias revelaron la presunta participación de personas del círculo íntimo del presidente municipal. Entre ellos, Samuel "N", colaborador cercano encargado de un grupo de comunicación para organizar la agenda privada del alcalde, quien habría proporcionado información en tiempo real a los criminales. También se investigan posibles vínculos entre miembros de la seguridad del mandatario y la organización delictiva.Como parte de los avances más significativos, García Harfuch destacó la captura, en julio de este año, de Ramón Ángel "N", alias "C1". Identificado como uno de los principales líderes de "Los Ceros", se le señala como el autor intelectual que participó en la decisión, planeación, financiamiento y la orden directa del homicidio, tras meses de labores de inteligencia, análisis financiero y videograbaciones.Más recientemente, el 8 de noviembre, se logró la detención de Rafael "N", alias "R2" o "El Barbas", en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Identificado como uno de los principales mandos de la organización y generador de violencia en Michoacán y Jalisco, "R2" fue lesionado durante un enfrentamiento a tiros al repeler el ataque de los elementos de seguridad. Un elemento de la Secretaría de Marina (Semar) también resultó herido, aunque su estado se reporta estable. En este mismo operativo fueron detenidas otras 20 personas.Las autoridades enfatizaron que la investigación sigue activa y que aún hay órdenes de aprehensión pendientes por cumplir en relación con este caso. En el caso específico de Rafael "N" ("R2"), este cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, así como con una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos, lo que añade una capa de complejidad internacional a la persecución de los líderes de esta organización criminal. El secretario García Harfuch reiteró el compromiso del Gobierno Federal de continuar con el Plan Michoacán, por la Paz y la Justicia, desarticulando las estructuras que buscan desestabilizar la región mediante la violencia.