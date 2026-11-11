Ernestina Godoy y la ONUDD fortalecen la cooperación técnica contra las drogas sintéticas

En las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Santa Fe, Ciudad de México, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos recibió a una delegación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). El objetivo principal del encuentro fue identificar y definir las áreas de cooperación técnica para los próximos años, en estricto apego a las prioridades del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.Uno de los puntos centrales de la mesa de trabajo fue la revisión de un proyecto conjunto sobre acceso a laboratorios, evidencia, respuesta y trazabilidad. Esta iniciativa está diseñada específicamente para garantizar la correcta gestión y destrucción de los precursores químicos asegurados en los centros de procesamiento ilegal de drogas sintéticas que han sido localizados en distintos puntos del territorio mexicano.La sesión incluyó una exposición por parte de las representantes de la ONUDD sobre los avances y propuestas de cooperación, seguida de un intercambio de ideas para resolver dudas y llegar a acuerdos finales.La titular de la FGR estuvo acompañada por un equipo multidisciplinario de alto nivel, entre ellos: Raúl Armando Jiménez Vázquez (fiscal especializado de Control Competencial), David Boone de la Garza (fiscal especializado de Control Regional), César Oliveros Aparicio (fiscal especializado en Delincuencia Organizada), Maribel Bojorges Beltrán (fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas) y Héctor Elizalde Mora, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Por parte de la ONU participaron Mariana Alegret Cendejas (titular del Área de Coordinación) y Nayely Sánchez Estrada (titular del programa), junto con una delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) encabezada por Eduardo Alcibiades Sánchez Kiesslich y Sylvia Paola Mendoza Elguea.Tras el encuentro, Godoy expresó a través de la red social X su satisfacción por el diálogo establecido, destacando que la reunión se realizó “en aras de continuar con el cumplimiento del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 y mantener una labor conjunta a favor de la justicia”.Esta reunión se suma a una serie de colaboraciones documentadas entre la Fiscalía mexicana y organismos internacionales. En abril de 2026, Godoy se reunió con Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante la Primera Sesión Extraordinaria de fiscales de las 32 entidades federativas. En esa ocasión, se abordó el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos, y Türk ofreció asistencia técnica en materia de desapariciones.Más recientemente, el 16 de octubre de 2026, la FGR encabezó en la sede de la ONU el foro “Avances en materia de búsqueda de personas, identificación humana e investigación de desapariciones en México”. En dicho evento, que contó con la participación de la Segob y la SRE, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ofrecieron extender su apoyo técnico para mejorar la identificación de personas en todo el país.