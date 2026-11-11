Ernestina Godoy y la ONUDD fortalecen la cooperación técnica contra las drogas sintéticas

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La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, sostuvo una reunión con la jefa de la ONUDD en México, Stacy de la Torre, para definir líneas de cooperación técnica alineadas al Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029. Un punto central del encuentro fue el proyecto para la destrucción segura y trazabilidad de precursores químicos decomisados en laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, reforzando la alianza estratégica entre la FGR y los organismos de la ONU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/11/2026 08:44 AM.
En México y editada el 11/11/2026 08:48 AM.