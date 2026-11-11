Infonavit elimina 30 requisitos para créditos hipotecarios y los reduce a tres

Durante un evento celebrado el 8 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el marco de la entrega de viviendas del programa "Vivienda para el Bienestar", el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, anunció una drástica simplificación en los trámites para obtener un crédito hipotecario.Siguiendo una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el instituto eliminó el complejo sistema anterior que exigía sumar 1,800 puntos entre 30 diferentes requisitos, el cual, según Romero Oropeza, "casi nadie" podía alcanzar y, cuando lo lograban, el monto otorgado no era suficiente para comprar una vivienda. Ahora, solo se necesitan cumplir tres condiciones: