Infonavit elimina 30 requisitos para créditos hipotecarios y los reduce a tres

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El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, anunció la eliminación de los 30 requisitos que antes se exigían para otorgar créditos hipotecarios, reduciéndolos a solo tres condiciones básicas. El anuncio, realizado en Chiapas junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, se acompaña de avances en el programa Vivienda para el Bienestar, la reestructuración de millones de deudas y la eliminación del cobro por liberación de hipoteca, respaldado por la solidez financiera del instituto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/11/2026 03:39 PM.
En México y editada el 11/11/2026 03:46 PM.