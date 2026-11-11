La Jucopo pospone nuevamente la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados decidió posponer la expedición de la convocatoria para el proceso de elección de la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). A pesar de que el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, había perfilado aprobar la convocatoria esta semana en el pleno, hasta el momento no se ha logrado el consenso necesario con las fuerzas de la oposición.Monreal reconoció que existe una prisa legítima para designar al sustituto de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei. Sin embargo, afirmó que el daño institucional generado anteriormente hace indispensable construir un acuerdo amplio antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones, en lugar de imponer una decisión por simple mayoría.Ante el retraso, el coordinador de Morena abrió la puerta a la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para concretar el nombramiento. Monreal argumentó que, en este momento, el INE no está "descabezado", ya que cuenta con una presidencia provisional nombrada por unanimidad que está desempeñando sus funciones con normalidad.El legislador advirtió sobre el riesgo técnico de que se produzca un empate entre los diez consejeros electorales en funciones al momento de la votación. No obstante, sostuvo que la preocupación más grande es que la nueva presidenta del INE inicie sus funciones bajo el cuestionamiento permanente de no haber alcanzado el consenso político necesario, lo que podría debilitar la legitimidad del organismo desde el primer día.Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho (PVEM), coincidió con la urgencia de nombrar a la próxima titular del instituto electoral, pero matizó que la premura no debe comprometer la estabilidad institucional.El legislador consideró una "buena noticia" no acelerar la expedición de la convocatoria con el único afán de aprobarla por mayoría. Para Bolaños-Cacho, "más vale tardar un poco más con tal de tener certeza electoral", subrayando que la solidez del acuerdo político es un requisito fundamental para blindar la independencia y la credibilidad del máximo órgano electoral del país.