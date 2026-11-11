La Jucopo pospone nuevamente la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE

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La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados retrasó una vez más la expedición de la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Consejo General del INE, ante la falta de acuerdo entre la mayoría de Morena y la oposición. Aunque el líder de la bancada guinda, Ricardo Monreal, reconoció la urgencia del nombramiento para sustituir a Guadalupe Taddei, priorizó la construcción de un consenso sólido antes de finalizar el periodo de sesiones, dejando abierta la posibilidad de un periodo extraordinario para garantizar la certeza electoral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/11/2026 09:53 AM.
En México y editada el 11/11/2026 09:58 AM.