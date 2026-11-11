La ONU confirma los límites de la plataforma continental de México en el Golfo

...

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó los límites exteriores definitivos de la plataforma continental extendida de México en el Polígono Oriental del Golfo de México. Este aval técnico, anunciado por la SRE el 10 de noviembre de 2026, otorga plena certeza jurídica sobre los recursos del subsuelo marino y fortalece el argumento de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a la disputa toponímica iniciada en 2025 por el gobierno de Donald Trump, que busca renombrar la zona como "Golfo de América".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/11/2026 09:21 AM.
En México y editada el 11/11/2026 09:27 AM.