La ONU confirma los límites de la plataforma continental de México en el Golfo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la ONU publicó el resumen de las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), aceptando la propuesta presentada por México en diciembre de 2011. Tras la aprobación de la CLPC en julio de 2026, el documento publicado este martes establece que estos límites son ahora definitivos y obligatorios.Este resultado otorga a México plena certeza jurídica sobre una zona donde ejerce derechos soberanos exclusivos para explorar y explotar los recursos naturales del suelo y subsuelo marinos. La SRE destacó que los límites respetan las delimitaciones previamente negociadas con Estados Unidos y Cuba, y atribuyó el éxito al trabajo coordinado de su Consultoría Jurídica, el INEGI, la Secretaría de Marina, el Servicio Geológico Mexicano y Pemex.Este hito jurídico ocurre en medio de una tensa discusión toponímica que enfrenta a México con la política de Estados Unidos desde enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump ordenó renombrar el cuerpo de agua como "Golfo de América".Frente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido un argumento concreto: el decreto estadounidense solo puede aplicarse a la porción de la plataforma continental que pertenece a Estados Unidos, donde ese país ejerce soberanía. México, por su parte, tiene soberanía sobre su propia plataforma continental. Bajo esta lógica, cada nación decide sobre su parte, y Estados Unidos no tiene facultad para imponer un nombre al conjunto del Golfo, que es compartido por tres países.Este mismo razonamiento sustentó la demanda de México contra Google, exigiendo que el nombre "Golfo de América" aparezca solo para usuarios en EE. UU., mientras que la porción mexicana y cubana debe seguir identificándose como "Golfo de México". A nivel local, el estado de Texas también se sumó a la polémica al aprobar en 2025 el proyecto SB 1717, que obliga a usar "Golfo de América" en las referencias oficiales del estado.La SRE y la ONU han sido claras en que el aval de la CLPC es un asunto estrictamente técnico y jurídico (dónde terminan los derechos de México sobre el fondo marino), y no una resolución sobre toponimia. El comunicado de la SRE se centra en límites exteriores, derechos soberanos y recursos, sin pronunciarse directamente sobre el nombre del Golfo.Sin embargo, el efecto práctico de este reconocimiento internacional es contundente: deja establecido hasta dónde llega la plataforma mexicana en el Polígono Oriental. Esto refuerza la postura de la administración de Sheinbaum de que una decisión unilateral de EE. UU. no puede trascender sus propias aguas, mientras que México mantiene que "Golfo de México" sigue siendo el nombre histórico y reconocido por el resto del mundo.