Sheinbaum celebra que Trump admita excesos en su política migratoria

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la reciente entrevista de Donald Trump en el programa 60 Minutes de la cadena CBS, emitida tras las elecciones intermedias. En dicha entrevista, el mandatario estadounidense admitió que su política de deportaciones masivas fue "demasiado dura" y que esto influyó en la derrota de su partido en las urnas. Sheinbaum calificó esta admisión como una "buena declaración", destacando el reconocimiento del propio Trump sobre el impacto de sus medidas en la opinión pública.A pesar de celebrar las palabras de Trump, la mandataria mexicana evitó fijar una postura clara sobre si su gobierno mantendrá un canal de comunicación o interlocución directa con Stephen Miller, quien fue nombrado el pasado 6 de noviembre como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca en sustitución de Susie Wiles. Miller es ampliamente señalado como el principal arquitecto de las redadas y deportaciones masivas que han generado fuertes críticas.Ante las preguntas sobre cómo será el trato con el nuevo funcionario, Sheinbaum se limitó a decir que "vamos a ver hacia adelante" y enfatizó que su administración sigue trabajando "todos los días en apoyo a las y los mexicanos". Cabe recordar que esta no es la primera vez que la presidenta aborda el tema de Miller; en ocasiones anteriores, había declarado que no entraría en debate con él sobre narcotráfico, asegurando que ya existe coordinación y resultados en materia de seguridad entre ambas naciones. Hasta el momento, la Presidencia no ha detallado si la comunicación bilateral seguirá por los canales diplomáticos actuales o si se establecerá un enlace directo con la nueva figura de poder en Washington.El ascenso de Miller a la jefatura de gabinete ha provocado reacciones polarizadas en Estados Unidos. Mientras figuras republicanas como el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio han expresado su apoyo y disposición para trabajar con él, el bando demócrata ha endurecido su postura. El líder del Senado, Chuck Schumer, se comprometió a oponerse a Miller "sin tregua", y el líder de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, anunció tajantemente que no negociará con él.Por otro lado, medios como CNN reportan que aún no está claro si Trump contempla cambios estructurales en su agenda migratoria, a pesar de haberla calificado de excesiva en su entrevista. Se espera que, una vez que los demócratas asuman el control de ambas cámaras del Congreso en enero próximo, se lancen investigaciones formales sobre las políticas impulsadas por Miller, lo que podría redefinir el escenario político y migratorio entre México y Estados Unidos en los próximos meses.