Sheinbaum celebra que Trump admita excesos en su política migratoria

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La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una "buena declaración" que Donald Trump admitiera en el programa 60 Minutes que su política de deportaciones fue "demasiado dura" y afectó los resultados electorales. Sin embargo, la mandataria evitó pronunciarse sobre si su gobierno mantendrá un canal de comunicación directo con Stephen Miller, el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca y artífice de las redadas masivas, limitándose a señalar que su administración seguirá apoyando a los mexicanos "todos los días".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/11/2026 10:26 AM.
En México y editada el 11/11/2026 10:30 AM.