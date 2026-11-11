La SRE abre por primera vez el Servicio Exterior Mexicano a hablantes de lenguas indígenas

Por primera vez en la historia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) amplió los requisitos de ingreso al Servicio Exterior Mexicano (SEM) para incluir el dominio de lenguas originarias. Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) desde octubre, los aspirantes a la rama técnico-administrativa pueden acreditar, en lugar de un idioma extranjero de la ONU (como el inglés, alemán o japonés), el dominio de alguna de las siguientes lenguas: maya de la península de Yucatán, mixteco (alto y bajo de Guerrero y Oaxaca), náhuatl (de las Huastecas de Veracruz e Hidalgo, o de la Sierra Norte de Puebla) y zapoteco del Istmo de Oaxaca.Un detalle crucial del acuerdo es que, al momento de realizar la prueba de dominio del idioma, no es necesario que el aspirante acredite ser de origen indígena, abriendo la oportunidad a cualquier ciudadano que haya aprendido estas lenguas.La inclusión de esta medida ha sido celebrada por diplomáticos mexicanos en el extranjero como un paso fundamental para la diversidad lingüística y la atención a migrantes. El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, destacó que esto permite "una representación más incluyente y una red consular mejor preparada para atender y proteger, en sus propias lenguas, a las comunidades mexicanas pertenecientes a pueblos originarios".Por su parte, el cónsul de México en Atlanta, Rafael Laveaga, subrayó la empatía y la necesidad práctica de esta decisión: "¿Cómo atender a un enfermo que no puede comunicarse bien con sus doctores en el hospital? ¿Cómo explicarle sus derechos a una persona interna en un centro de detención migratoria? ¿Cómo fungir como enlace entre una víctima mexicana de un delito grave y su abogado?". Según Laveaga, aunque se intenta cubrir esta necesidad, actualmente se enfrenta a las claras limitaciones de depender de intérpretes externos.La convocatoria para el concurso público general de ingreso 2026 contempla 80 plazas distribuidas en las áreas de administración, asuntos consulares, comunidades y protección, así como tecnologías de la información y digitalización. Entre los requisitos generales se encuentran: