La SRE abre por primera vez el Servicio Exterior Mexicano a hablantes de lenguas indígenas

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En un hecho sin precedentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permitió por primera vez que el dominio de una lengua indígena sea acreditable como segundo idioma en el concurso de ingreso a la rama técnico-administrativa del Servicio Exterior Mexicano (SEM). La medida, publicada en el DOF, busca fortalecer la protección consular de las comunidades originarias en el extranjero y ofrece 80 plazas con una beca mensual de más de 16 mil pesos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/11/2026 08:38 AM.
En México y editada el 11/11/2026 08:44 AM.