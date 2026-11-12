Claudia Sheinbaum exige a los estados frenar taxis irregulares en aeropuertos y busca reducir tarifa

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La presidenta Claudia Sheinbaum instó a los gobiernos estatales a combatir la operación de taxis irregulares en aeropuertos como los de Guadalajara y Monterrey, tras reportes de fraudes y extorsiones. Además, reconoció que las tarifas de los servicios autorizados son elevadas y anunció que la Subsecretaría de Transporte trabaja en negociaciones para mejorar los costos y garantizar la seguridad de los pasajeros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/11/2026 09:02 AM.
En México y editada el 12/11/2026 09:35 AM.