Claudia Sheinbaum exige a los estados frenar taxis irregulares en aeropuertos y busca reducir tarifa

Durante la conferencia matutina de este miércoles 11 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la problemática de los vehículos que ofrecen servicios de traslado en terminales aéreas sin contar con los permisos correspondientes. La mandataria explicó que, si bien en los aeropuertos pueden operar distintas modalidades de transporte (tanto con autorización federal como con permisos estatales), corresponde a los gobiernos de las entidades intervenir y reforzar la vigilancia cuando se detecten servicios irregulares.La preocupación central radica en la seguridad de los usuarios, especialmente de mujeres que viajan solas y de turistas nacionales o extranjeros, quienes quedan expuestos a situaciones de riesgo al contratar estos servicios fuera de la normativa. Sheinbaum enfatizó que la autoridad federal y las estatales deben fortalecer su coordinación para detectar unidades sin autorización, prevenir delitos y ofrecer alternativas de transporte confiables.Más allá de la informalidad, la presidenta reconoció una queja frecuente entre los pasajeros: el costo excesivo de los traslados desde las terminales aéreas, incluso en el caso de los servicios autorizados.“Está trabajando la Subsecretaría de Transporte de la SICT para poder garantizar mejores tarifas en diálogo con los taxistas”, señaló Sheinbaum, destacando la labor de Tania Carro Toledo, subsecretaria de Transporte, quien mantiene conversaciones con los prestadores del servicio para buscar condiciones más justas. Aunque no se presentó una fecha concreta para la aplicación de posibles ajustes, el gobierno federal mantiene su intervención para mejorar las condiciones del transporte terrestre en las terminales.La problemática cobra especial relevancia en aeropuertos de alta afluencia como los de la Ciudad de México, Monterrey y, de manera destacada, Guadalajara. Raúl Revuelta, director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), informó que en la terminal tapatía se recibe al menos una denuncia diaria relacionada con servicios de transporte irregular, incluyendo reportes de posibles fraudes, robos y extorsiones.Revuelta advirtió sobre los riesgos de abordar vehículos sin permisos y destacó la necesidad de reforzar las medidas de vigilancia. Como parte de las acciones para combatir esta actividad, durante octubre se realizaron operativos conjuntos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, involucrando a autoridades federales, estatales y representantes aeroportuarios, logrando el retiro de varias unidades que prestaban servicios de transporte sin la autorización debida.