Claudia Sheinbaum se reúne con el cofundador de OpenAI Greg Brockman para explorar el uso de la IA

Este 11 de noviembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Greg Brockman, presidente y cofundador de la empresa estadounidense OpenAI, junto con miembros de su equipo. El objetivo central de la reunión fue conversar sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en diversos ámbitos, poniendo un foco especial en el sector sanitario.La mandataria destacó que ambas partes coincidieron en que el desarrollo de estas herramientas puede representar una oportunidad significativa para optimizar y mejorar la atención médica. Sin embargo, Sheinbaum no detalló qué sistemas o productos específicos de OpenAI podrían implementarse en las instituciones públicas mexicanas, ni se anunciaron inversiones, convenios de colaboración o fechas para el desarrollo de iniciativas conjuntas.Greg Brockman es un reconocido empresario e ingeniero de software estadounidense. Antes de cofundar OpenAI en 2015 junto a figuras como Sam Altman, Elon Musk e Ilya Sutskever, se desempeñó como director de tecnología en la empresa de procesamiento de pagos Stripe. Bajo su liderazgo estratégico, OpenAI ha desarrollado herramientas transformadoras como ChatGPT y diversos modelos de procesamiento de lenguaje, con el objetivo declarado de crear sistemas de inteligencia artificial seguros y beneficiosos para todos los sectores de la sociedad.Este encuentro se produce en el contexto de un impulso gubernamental por incorporar nuevas tecnologías en la gestión pública y alcanzar una mayor soberanía digital. En septiembre de 2026, Sheinbaum ya había planteado la necesidad de abrir un debate nacional con especialistas, académicos y ciudadanos para evaluar los alcances y riesgos de la IA, con el fin de establecer criterios de uso y regulación, sin prohibir su desarrollo.Aunque México aún no cuenta con una legislación general sobre inteligencia artificial, el Gobierno federal ha avanzado en varias iniciativas estratégicas, entre las que destacan: