Claudia Sheinbaum se reúne con el cofundador de OpenAI Greg Brockman para explorar el uso de la IA

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La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI, para dialogar sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA), con énfasis en su potencial para mejorar la atención médica en México. Aunque no se anunciaron acuerdos concretos ni inversiones, la reunión se enmarca en la estrategia del Gobierno federal para fortalecer la infraestructura tecnológica, la capacitación y la regulación responsable de estas herramientas en el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/11/2026 08:49 AM.
En México y editada el 12/11/2026 09:06 AM.