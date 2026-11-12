Sheinbaum propone debatir la concentración de poder en el INE y una posible federalización electoral

Durante su conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo" en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su administración buscará abrir una discusión nacional sobre el modelo electoral del país, pero solo después de que concluyan los comicios de 2027.Al ser cuestionada sobre si su gobierno busca federalizar las elecciones, la mandataria no dio una respuesta definitiva, pero sí marcó la pauta para el futuro: "Creo que una vez que pase la elección del 27, ya lo había dicho, vale la pena discutir la concentración de poder en el INE, de los organismos, del nombramiento de los organismos electorales estatales". Sheinbaum planteó dos escenarios distintos que deberán ser analizados por la sociedad y la clase política en su momento. Por un lado, evaluar si la actual concentración de facultades en el INE es la más adecuada; por otro, discutir si el sistema ya está federalizado de facto y si vale la pena mantener o fortalecer a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES)."Son dos opciones distintas, pero ya tendría que ser una discusión nacional", enfatizó la presidenta, dejando claro que el objetivo es evaluar la arquitectura institucional que ha regido los procesos comiciales en el país.Esta propuesta de debate se enmarca en un contexto de alta tensión para el organismo electoral, tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la consejería presidencia del INE, luego de ser señalada de presuntos actos de corrupción.Pese a la urgencia de algunos sectores por implementar cambios inmediatos, Sheinbaum fue enfática en que el momento actual no es el adecuado para introducir reformas estructurales que puedan generar incertidumbre. "Ya no estamos en el tiempo en este momento de poder proponer nada en particular. Tendría que ser después de la elección", sentenció, priorizando la estabilidad y la certeza del proceso electoral que se avecina antes de abrir cualquier discusión sobre el futuro del modelo electoral mexicano.