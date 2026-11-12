Sheinbaum propone debatir la concentración de poder en el INE y una posible federalización electoral

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, una vez concluidas las elecciones de 2027, impulsará un debate nacional sobre la concentración de poder en el Instituto Nacional Electoral (INE) y la posible federalización del sistema electoral. La propuesta surge en medio de la crisis institucional que atraviesa el organismo tras la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta, señalada por presuntos actos de corrupción.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/11/2026 10:35 AM.
En México y editada el 12/11/2026 10:39 AM.