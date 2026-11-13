Marcelo Ebrard prevé que la mayoría demócrata en el Congreso de EE. UU. revisará el T-MEC

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias de EE. UU. moderará las posturas de la administración de Donald Trump durante la revisión del T-MEC, haciendo poco probable la aprobación de cambios relevantes. A pesar de las recientes amenazas arancelarias del mandatario, Ebrard destacó el sólido crecimiento de las exportaciones mexicanas, especialmente en el sector electrónico y de insumos para la inteligencia artificial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/11/2026 10:01 AM.
En México y editada el 13/11/2026 10:12 AM.