Marcelo Ebrard prevé que la mayoría demócrata en el Congreso de EE. UU. revisará el T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que la victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos, que les otorga la mayoría en el Congreso a partir de enero de 2027, actuará como un contrapeso que moderará a la administración de Donald Trump en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Durante su participación en el foro "¿Qué sigue para el Plan México y el T-MEC?", organizado por El CEO, Ebrard consideró poco probable que se aprueben cambios relevantes en el acuerdo tripartita."Yo creo que va a ser en gran medida una moderación y un incentivo para no promover mayores reformas en temas en los que no esté de acuerdo México", afirmó el titular de Economía. No obstante, advirtió que el presidente Trump aún cuenta con herramientas ejecutivas, como la imposición de aranceles bajo la justificación de seguridad nacional, sin necesidad de recurrir al Legislativo.Ebrard destacó que, aunque quedan pocas semanas para cerrar el 2026, este año es crucial para la renegociación del acuerdo comercial, proceso en el que ya se ha avanzado considerablemente. El funcionario expresó optimismo sobre un desenlace sin contratiempos ni nuevos aranceles, a pesar de las recientes amenazas de Trump en su red social Truth Social de imponer más tarifas debido al avance de una caravana migrante centroamericana."La declaración de hoy hay que ver qué consecuencias se dan en cuestión comercial, porque no tengo llamada del Secretario de Comercio, no tengo comunicación con el USTR, pero sería difícil que se modificase el rumbo comercial que estamos llevando", agregó Ebrard, recalcando que México se encuentra en el mejor momento de la revisión y que la discusión se acotará en los años subsecuentes.Más allá de la política, el secretario de Economía resaltó el dinamismo comercial de México, que se ha consolidado como un serio competidor en el auge de la electrónica. Según cifras desestacionalizadas del Inegi, en septiembre pasado las exportaciones mexicanas subieron un 36.6% a tasa anual, alcanzando los 76,499 millones de dólares.Dentro de estos envíos, destacó el componente de equipos eléctricos, computadoras y electrónicos, que registró un repunte del 94.7% a tasa anual. Este crecimiento es impulsado por el papel estratégico de México como proveedor de insumos tecnológicos para el desarrollo de la inteligencia artificial. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, las exportaciones totales crecieron un 30.4%, gracias al sólido impulso de las manufacturas (31.7%), en particular de los envíos no automotrices (46%), consolidando la fortaleza de la relación comercial bilateral.