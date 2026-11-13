Sheinbaum confirma negociación con OpenAI para desarrollar una aplicación de salud certificada

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el Gobierno federal mantiene conversaciones con OpenAI y otras compañías de inteligencia artificial para crear una aplicación oficial de la Secretaría de Salud. El anuncio se produjo después de que la mandataria recibiera en Palacio Nacional, el miércoles 11 de noviembre de 2026, a Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI.Sheinbaum explicó que la iniciativa responde a una realidad creciente: cerca de 15 millones de mexicanos ya recurren a aplicaciones abiertas como ChatGPT o Gemini para resolver dudas sobre síntomas físicos o emocionales. La preocupación del Gobierno radica en la falta de control sobre las respuestas que estas plataformas generan, especialmente cuando los jóvenes buscan orientación psicológica o cuando existe el riesgo de que la IA recomiende o "recete" medicamentos sin respaldo médico. Por ello, el objetivo es desarrollar una herramienta con respuestas supervisadas, seguras y con protección de datos.La presidenta detalló que la estrategia de inteligencia artificial en el sector salud se articula en dos objetivos paralelos: