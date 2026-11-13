Sheinbaum confirma negociación con OpenAI para desarrollar una aplicación de salud certificada

...

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México negocia con OpenAI y otras empresas tecnológicas el desarrollo de una aplicación propia de la Secretaría de Salud basada en inteligencia artificial. El proyecto busca ofrecer orientación médica certificada y segura a los cerca de 15 millones de mexicanos que ya usan chatbots para consultas de salud, además de integrar IA en la interpretación de estudios de imagen para agilizar diagnósticos, en el marco de una estrategia más amplia de transformación digital del sector.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/11/2026 11:24 AM.
En México y editada el 13/11/2026 11:28 AM.