Sheinbaum desmiente a Trump: no hay caravanas migrantes en tránsito a la frontera

Durante su conferencia matutina del viernes 13 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática al señalar que "no hay ninguna caravana que esté en este momento en tránsito en nuestro país para llegar a la frontera norte". La mandataria detalló que, desde el inicio de la gestión de Trump, el gobierno mexicano ha logrado que 24 caravanas se desintegraran pacíficamente.De estos grupos, 23 ni siquiera avanzaron más allá de Oaxaca. La mayoría se quedó en Chiapas tras recibir información clara sobre las condiciones para ingresar a Estados Unidos. Actualmente, se atiende a un grupo de aproximadamente 500 personas en Huixtla, Chiapas, denominado "Dios con nosotros", una cifra muy inferior a los 1,500 migrantes que inicialmente se estimaba que partirían de Tapachula. Sheinbaum evitó entrar en un debate directo con el mandatario estadounidense, pero insistió en la claridad de los hechos: no existe una movilización rumbo al norte.La aclaración de Sheinbaum responde al mensaje publicado por Donald Trump el jueves 12 de noviembre en Truth Social, donde afirmó que se formaban "enormes caravanas" y advirtió que los aranceles se duplicarían "inmediatamente" si México no las detenía, vinculando el fenómeno con los resultados de las elecciones intermedias en EE. UU. Esta advertencia ha añadido incertidumbre a las negociaciones comerciales y a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Hasta el momento, no existe un decreto oficial ni una fecha precisa para la modificación de los gravámenes, y tampoco está del todo claro si Trump cuenta con las facultades legales para ejecutarlo unilateralmente tras las limitaciones impuestas por la Corte Suprema a comienzos de este año. No obstante, tras el mensaje, el peso mexicano registró una caída.Este escenario repite dinámicas del pasado: en 2019, Trump amenazó con aranceles progresivos del 5% al 25% por flujo migratorio, y en febrero de 2025, Estados Unidos suspendió temporalmente gravámenes del 25% mientras el gobierno de Sheinbaum desplegaba 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera. Por ahora, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía no han emitido una respuesta formal.Sheinbaum explicó que el procedimiento implementado por el Instituto Nacional de Migración (INM), la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Bienestar y la Guardia Nacional se basa en el acompañamiento y la atención mínima con un estricto enfoque de derechos humanos, descartando cualquier acción de represión.El personal del INM informa de manera individual a los migrantes que no es posible cruzar la frontera bajo las políticas actuales. Como resultado, la mayoría opta por regresar a su país de origen con facilidades otorgadas por el gobierno mexicano, mientras que quienes desean quedarse en México pueden hacerlo bajo ciertas condiciones regulares. La presidenta también hizo un llamado de atención sobre la desinformación, calificando como falsa la versión que algunos traficantes o intermediarios difunden entre los migrantes, asegurándoles que la política migratoria de Estados Unidos ha cambiado tras las elecciones.