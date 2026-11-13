Sheinbaum desmiente a Trump: no hay caravanas migrantes en tránsito a la frontera

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La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no existe ninguna caravana migrante en tránsito hacia la frontera norte de México, desmintiendo las recientes amenazas del presidente Donald Trump de duplicar los aranceles si el país no detenía estos flujos. La mandataria informó que 24 grupos han sido asistidos y disueltos con un enfoque de derechos humanos, ya que la mayoría de los migrantes optó por regresar a sus países tras ser informados sobre las estrictas restricciones migratorias estadounidenses.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/11/2026 10:27 AM.
En México y editada el 13/11/2026 10:57 AM.