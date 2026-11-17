Durante la reunión bilateral sostenida este martes 17 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó directamente al presidente Xi Jinping la solicitud de un ejemplar de oso panda para el Zoológico de Chapultepec. La mandataria ubicó esta petición en el marco de la conmemoración de los 55 años de relaciones diplomáticas entre México y China, que se celebrarán en 2027.Sheinbaum calificó el encuentro como "muy cordial", "muy franca" y "muy grata". Aunque adelantó que el comercio no sería el eje central de la conversación, la visita tiene un alto valor estratégico: es la primera de una presidenta mexicana a China desde que asumió el cargo en octubre de 2024, y la primera de un mandatario de México al país asiático desde 2017. La reunión se da en paralelo a la participación de Sheinbaum en la cumbre de la APEC (18 y 19 de noviembre), donde presentó el "Plan México" para atraer inversiones, y en un contexto de revisión del T-MEC y recientes ajustes arancelarios mexicanos a países sin tratado de libre comercio, incluida China.La solicitud cobra especial relevancia debido a la situación actual del Zoológico de Chapultepec, que alberga a Xin Xin, una hembra de 36 años que es el único panda gigante en el mundo que no es propiedad de Pekín. Xin Xin es la última descendiente de la línea de pandas nacida en México, originada en 1975 cuando China regaló a la pareja Pe Pe y Ying Ying en un gesto histórico de "diplomacia panda".El último nacimiento de un panda en el zoológico ocurrió en 1990. Con Xin Xin sin descendencia, especialistas y medios han advertido que el ciclo de este linaje mexicano está a punto de cerrarse. Desde 1984, China modificó su política y dejó de regalar ejemplares; ahora solo los presta por periodos de 10 a 15 años, a cambio de un pago anual de un millón de dólares destinado a la conservación de la especie en estado silvestre.La petición de Sheinbaum se suma a las gestiones realizadas previamente por el Gobierno de la Ciudad de México. En 2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, solicitó públicamente al embajador chino en México, Chen Daojiang, renovar la presencia de pandas en el país. En aquella ocasión, la titular de la Sedema, Julia Álvarez Icaza, señaló que ya no es posible reproducir pandas fuera de China, por lo que la continuidad del programa depende de un nuevo acuerdo de préstamo.Hasta el momento, no se ha anunciado una respuesta oficial de Xi Jinping sobre la solicitud. Falta conocer si el Gobierno chino accederá a la petición, bajo qué esquema financiero o de conservación se realizaría el préstamo y en qué plazos se concretaría el traslado del nuevo ejemplar, el cual sería recibido con gran expectativa por la ciudadanía mexicana.