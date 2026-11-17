El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que el instituto ha logrado la basificación de 4,119 trabajadoras y trabajadores, lo que representa el 38% de la meta de 10,939 plazas definitivas proyectadas para el 1 de enero de 2027. Estas plazas benefician principalmente a personal que cubría puestos temporales (conocidos como "cero ocho"), incluyendo enfermeras, médicos, camilleros, laboratoristas y personal de limpieza y farmacias, muchos de los cuales ingresaron durante la pandemia de COVID-19.Las basificaciones se han implementado en tres bloques (octubre, 1 de noviembre y 16 de noviembre). Además, Robledo confirmó que el incremento salarial para los trabajadores del Instituto se ha concluido al 100%, reflejándose ya en las nóminas.En materia de abasto, el IMSS alcanzó un 94% de surtimiento de recetas completas, un indicador clave para la recuperación de la confianza de los derechohabientes. Para los casos de faltantes, el Instituto habilitó la plataforma recetacompleta.gob.mx, donde los pacientes pueden reportar el medicamento pendiente y recibir una notificación cuando esté disponible en su farmacia asignada, evitando traslados innecesarios.En cuanto a la modernización de la infraestructura, 64 equipos médicos de alta tecnología ya se encuentran operando con pacientes, mientras otros 17 están en fase de pruebas y 81 ya fueron instalados. Entre estos destacan los tomógrafos de 256 cortes, que permiten diagnósticos más rápidos y precisos en cardiología, traumatología y ortopedia. Dos de estos equipos iniciarán operaciones este martes en el Hospital General Regional No. 1 en Charo, Michoacán, y en el Hospital General de Zona No. 42 en Puerto Vallarta, Jalisco.Para mejorar la experiencia en las áreas de urgencias, el IMSS reportó que el 88% del personal de seguridad (5,854 de 6,656 elementos) ya recibió capacitación en trato digno, reconociendo que suelen ser el primer contacto con los familiares de los pacientes. Asimismo, se ha avanzado al 81% en la instalación de 489 cámaras de 360 grados en estas áreas para garantizar la videovigilancia.En el esfuerzo por abatir el rezago quirúrgico, desde el 12 de octubre se han realizado 6,294 cirugías adicionales en horarios nocturnos y fines de semana. De este total, 3,072 fueron operaciones de cataratas, seguidas de intervenciones de vesícula, hernias, rodilla y cadera.El segundo proceso de reclutamiento de médicas y médicos especialistas sigue abierto, con 1,688 aspirantes registrados para cubrir 2,500 vacantes en unidades que requieren cobertura permanente.Robledo anunció que el plan integral de 12 acciones concluirá el 24 de febrero de 2027, Día de la Bandera. Para garantizar la transparencia, el IMSS presentará reportes semanales y resultados desglosados por hospital, dando seguimiento puntual a los compromisos adquiridos con trabajadores y derechohabientes. Los detalles fueron expuestos en Palacio Nacional durante la conferencia matutina dirigida por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra participando en la cumbre APEC en Shenzhen, China.