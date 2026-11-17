La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó este martes la conferencia de prensa matutina en sustitución de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en una gira oficial por China. Durante su intervención, Rodríguez dio a conocer que el Gobierno de México ha estado atendiendo de manera prioritaria la problemática de la extorsión en general, reportando "muchos avances y muchas detenciones" que han sido presentadas en las conferencias diarias.No obstante, al ser cuestionada específicamente sobre la presencia de delincuentes de origen colombiano que operan en territorio nacional bajo la modalidad de préstamos "gota a gota", la titular de Segob optó por la prudencia institucional. Rodríguez señaló que, si bien la mayoría de los ciudadanos colombianos son bienvenidos a México, se han detectado problemas con algunos individuos que realizan actividades ilícitas, por lo que correspondía al Gabinete de Seguridad y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) referirse a fondo sobre los diferentes modos de operar y los avances en la coordinación bilateral.Los llamados préstamos "gota a gota", también conocidos como "prestadiarios" o préstamos exprés, consisten en entregar dinero de manera inmediata, sin garantías ni avales, pero con condiciones abusivas. Por lo general, se otorga un plazo de 20 a 30 días para devolver el monto, sumado a intereses que oscilan entre el 10% y el 40%. La dinámica de cobro es agresiva: los recolectores, que en muchas ocasiones han sido identificados como ciudadanos colombianos, asisten de manera puntual y diaria para exigir la cuota. Aunque esta actividad financiera es legal en algunos países bajo regulaciones estrictas, en México preocupa a las autoridades por los delitos graves que la rodean, como la usura, el robo, el lavado de dinero y las agresiones físicas contra los deudores que no pueden cumplir con los pagos.La proliferación de este modelo delictivo en Latinoamérica tiene raíces estructurales. Román Ortiz, director de la consultora colombiana Decisive Point y experto en seguridad regional, explicó a BBC Mundo que existen tres razones principales para su expansión, destacando que "el sector informal es abordado por estructuras criminales con este tipo de préstamos de usura con tasas de interés muy altas".Ante este panorama, la insistencia de la prensa por obtener cifras o detalles operativos específicos sobre las redes colombianas en México fue canalizada por Rodríguez hacia el Gabinete de Seguridad, el cual tiene la encomienda de presentar en los próximos días un desglose más profundo sobre las estrategias de desarticulación de estos grupos y la protección a las víctimas de esta modalidad de extorsión.