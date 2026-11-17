Durante su intervención ante el Consejo Asesor de Negocios de la APEC, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló el desglose de la inversión pública, privada y mixta contemplada en el "Plan México". El plan contempla la generación de 32,000 megawatts adicionales con una fuerte participación de energías renovables, distribuidos en 42,000 millones de dólares para generación, 17,000 millones para transmisión y distribución, y 8,000 millones para gasoductos.En materia de transporte, se destinarán 43,000 millones de dólares para la construcción de cerca de 2,500 kilómetros de vías férreas de pasajeros y carga. Destaca el Corredor Interoceánico, presentado por Sheinbaum como una alternativa estratégica al Canal de Panamá para el transporte global de mercancías. A esto se suman 62,000 millones de dólares para la modernización de carreteras y puertos, así como un ambicioso programa de vivienda social que busca construir 1.8 millones de unidades nuevas y beneficiar a 12 millones de familias en seis años.Sheinbaum aprovechó el foro para posicionar a México como la decimotercera economía mundial y el quinto país en PIB per cápita entre las naciones con más de 100 millones de habitantes. Citando estimaciones del Banco Mundial, destacó que más de 17 millones de personas salieron de la pobreza en el país entre 2018 y 2026.La mandataria resaltó que el 32% de la población (unos 42 millones de personas) recibe apoyos directos a través del Banco del Bienestar, incluyendo pensiones universales, becas educativas y apoyos al campo. Además, subrayó el aumento del 154% en términos reales del salario mínimo en ocho años, lo que ha fortalecido el mercado interno. Para atraer cadenas globales de valor, destacó que México figura entre los cinco países con mayor producción de ingenieros del mundo, respaldado por una sólida red de universidades públicas y centros de investigación.El encuentro bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, previsto para la madrugada de este martes (hora de México), marcó el segundo encuentro entre ambos mandatarios. Sheinbaum precisó que el comercio no sería el eje central, sino la cooperación en desarrollo científico-tecnológico, economía circular, incineración de residuos para generar energía, y el desarrollo de hospitales inteligentes con inteligencia artificial y robótica. También se abordó el ambicioso plan mexicano de paneles fotovoltaicos y plantas solares.México participa en la reunión plenaria de líderes de las 21 economías del foro, programada para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen. Esta visita también sirve como coordinación previa, ya que México fue confirmado como sede de la cumbre APEC en 2028.Además de su participación en la APEC, la agenda de la presidenta incluyó reuniones bilaterales con el primer ministro canadiense, Mark Carney, así como con los gobiernos de Australia, Vietnam y Singapur, y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. No se tiene programado ningún encuentro bilateral con Donald Trump, aunque ambos mandatarios coincidirán en la cumbre.Sheinbaum tiene previsto regresar a México en la madrugada del viernes 20 de noviembre para encabezar los actos conmemorativos del 116 aniversario de la Revolución Mexicana.