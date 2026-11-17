Durante la conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo", el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, abordó las recientes críticas vertidas por su antecesor, Germán Martínez Cázares. Hace un mes, en la Cámara de Diputados, Martínez Cázares cuestionó las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del instituto y calificó de "fraco" el esfuerzo por universalizar el sistema de salud.Ante esto, Robledo pidió un debate serio y fundamentado en los "antecedentes históricos" de la fragmentación del sistema médico mexicano. Aunque reconoció que su antecesor mantiene una postura teórica favorable hacia la universalidad de los servicios, matizó que la discusión no debe centrarse únicamente en si el objetivo se cumplió o no, sino en los avances estructurales logrados. "Las preguntas que se hicieron en la Cámara de Diputados, las que se hicieron de manera verbal y las que se entregaron por escrito, están siendo respondidas", afirmó el funcionario.Para contextualizar el desafío actual, Robledo ubicó el origen del problema en la descentralización sanitaria de 1982. Según explicó, en ese momento el sistema de salud para las personas sin seguridad social quedó dividido en 32 subsistemas estatales distintos, lo que generó una fragmentación original que debía resolverse. "A mí me parece que se tiene que hacer una revisión y una discusión muy seria respecto a la necesidad que había de crear una sola institución de atención médica para personas sin seguridad social, que hoy, afortunadamente, ya existe y que se llama IMSS-Bienestar", sostuvo el titular del instituto.El director del IMSS detalló que, históricamente, mientras el IMSS y el ISSSTE atendían a la población con seguridad social, no existía una institución única y estandarizada para quienes carecían de ella.Con la implementación de IMSS-Bienestar, este escenario ha cambiado. Robledo destacó que actualmente 24 estados del país cuentan con esta misma institución, operando bajo los mismos protocolos clínicos, con el mismo catálogo de medicamentos y los mismos procesos administrativos. Además, agregó que en muchos casos los trabajadores de la salud comparten ya las mismas condiciones laborales a nivel nacional."Entonces, creo que ha habido un avance importante", concluyó Robledo, cerrando su respuesta al reto planteado por Martínez Cázares y reafirmando el compromiso del gobierno federal con la unificación y fortalecimiento de la atención médica para la población no derechohabiente.