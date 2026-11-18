Durante la conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo" de este 18 de noviembre en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que se tiene contemplada la realización de una cumbre migratoria. Este anuncio surge tras una reunión protocolaria con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, a la que la funcionaria calificó de "cordial".El encuentro se llevó a cabo en un contexto de presión externa, luego de que el presidente Donald Trump amenazara con aumentar los aranceles comerciales si las autoridades mexicanas no ponían un alto a las caravanas migrantes que tienen como destino final territorio estadounidense. No obstante, Rodríguez aseguró que en la mesa de diálogo se revisaron diversos avances en la cooperación bilateral para gestionar los flujos migratorios sin que existieran roces diplomáticos.Al abordar el tema específico de las caravanas migrantes, la secretaria de Gobernación fue enfática al señalar que, por el momento, no existen registros de que estas movilizaciones estén cruzando el país hacia el norte. "De las veinticuatro que han sido en esta administración, ninguna caravana ha llegado a la frontera norte. Nosotros siempre buscamos el diálogo, la persuasión, para decir que no hay condiciones para este tipo de flujos migratorios hacia la frontera norte", detalló.Rodríguez afirmó que la cifra de centroamericanos que cruzan por México ha disminuido significativamente, presentando datos que muestran una reducción del 96% en estos flujos. Además, destacó que el país ha implementado en los últimos años vacantes de trabajo en diversos estados, con el objetivo de que estas personas puedan brindar su mano de obra a las empresas locales que lo requieran, fomentando así una migración ordenada y regular.Otro de los puntos centrales de la plática con el embajador Johnson fue la repatriación de connacionales a través del programa 'México te abraza'. La titular de Segob reconoció los alcances y la estrecha coordinación bilateral en este rubro, enfatizando que el objetivo es garantizar un retorno digno y seguro para los mexicanos en el extranjero."Digamos que no hubo ningún debate, ninguna discusión en la mesa. También se puso la lámina donde se ha bajado el 96% de la migración, y de los encuentros de las autoridades norteamericanas con respecto a los flujos migratorios, no solamente de México, sino de Centroamérica. Eso fue lo que hablamos", concluyó Rosa Icela Rodríguez, reafirmando la voluntad del gobierno mexicano de mantener una relación constructiva y basada en datos con su contraparte estadounidense.