Durante la conferencia matutina de este miércoles, transmitida desde Shenzhen, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló los detalles de su reunión con Donald Trump, la cual tuvo lugar en el hotel The Langham. En su cuenta de X, la mandataria celebró el encuentro afirmando: “Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común”.La comitiva mexicana estuvo integrada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el subsecretario para América Latina y el Caribe, Roberto Velasco. Por parte de Estados Unidos, Sheinbaum mencionó la presencia del secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe de gabinete, Stephen Miller; y el representante comercial, Jamieson Greer, quien está al frente de las negociaciones para la extensión del T-MEC.Marcelo Ebrard calificó el encuentro como “cordial” y reveló que, previo a esta cita, se habían realizado 56 reuniones técnicas bilaterales entre ambos países. El secretario de Economía destacó que existe “una relación afectuosa, muy respetuosa” por parte de Trump hacia la presidenta mexicana. Por su parte, Roberto Velasco subrayó que el diálogo continúa “en un espacio de mucho respeto” y calificó la gira por Asia como “muy exitosa” para profundizar lazos comerciales.Aunque la presidenta mencionó en su intervención que el encuentro duró aproximadamente "veinte minutos", reportes de prensa indican que la reunión inició a las 17:55 hora local y concluyó a las 18:31, extendiéndose por unos 36 minutos.Este acercamiento representó un giro inesperado en la agenda diplomática, ya que apenas el 12 de noviembre, Sheinbaum había descartado una reunión bilateral con Trump durante la cumbre de la APEC, sugiriendo que el encuentro se daría hasta la cumbre del G20. Sin embargo, la agenda oficial de última hora y la confirmación de la Casa Blanca permitieron que este tercer encuentro presencial entre ambos mandatarios desde el inicio de sus administraciones se concretara en China.Durante su mensaje, Sheinbaum adelantó que el próximo encuentro con Trump se daría en el marco de la cumbre del G20, mencionando la residencia de Mar-a-Lago como posible sede. Sin embargo, reportes oficiales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han confirmado que la cumbre del G20 se celebrará los días 14 y 15 de diciembre en el complejo Trump National Doral, ubicado en Miami, Florida, tratándose de un recinto distinto al mencionado inicialmente por la mandataria mexicana.Hasta el momento, no se ha difundido una confirmación oficial sobre si habrá una reunión bilateral específica entre Sheinbaum y Trump durante el G20, aunque la exitosa dinámica de trabajo y las constantes reuniones técnicas entre los equipos de ambos países sugieren que la renegociación del T-MEC y la seguridad fronteriza seguirán siendo los ejes centrales de la relación bilateral en los próximos meses.