Como parte de su agenda en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó una visita al Hospital Popular del distrito de Nanshan, un centro médico integral de tercer nivel que ha integrado de manera avanzada la tecnología en sus procesos.La mandataria calificó la instalación como "muy impresionante", destacando su capacidad para atender simultáneamente a 1,500 pacientes. Sheinbaum resaltó que, a pesar del alto nivel tecnológico, el modelo no sacrifica el trato humano: "Es un hospital de mil 500 pacientes que son atendidos de una manera además de humana con los médicos especialistas, también utilizando la inteligencia artificial y los mejores equipos", señaló en entrevista con los medios.Entre las características que más llamaron la atención de la presidenta se encuentra la eficiencia en los procesos clínicos apoyados por la tecnología. Sheinbaum detalló la capacidad del hospital para identificar enfermedades y administrar tratamientos mediante equipos de alta tecnología e inteligencia artificial.Asimismo, destacó la logística interna del recinto, explicando cómo se realizan los análisis de sangre y otros estudios, y cómo el traslado de medicamentos y muestras biológicas de un área a otra se realiza de manera automatizada a través de robots, optimizando tiempos y reduciendo márgenes de error.Al ser cuestionada sobre la posibilidad de replicar este modelo en territorio nacional, la presidenta confirmó que ya se dieron los primeros pasos para lograrlo. Sheinbaum informó que acordó con el embajador de China en México, Chen Daojiang, quien la acompaña en la gira, reforzar la relación bilateral con el objetivo de importar estos conocimientos."Pues quedamos con el embajador de China en México, que viene acompañándonos, y con los médicos, de poder establecer una relación mayor para poder llevar todos estos adelantos científicos a nuestro país", añadió la mandataria.Sheinbaum reconoció que China cuenta con un sistema médico estructuralmente similar al de México, organizado en niveles de atención primaria, secundaria y terciaria. Sin embargo, enfatizó que la extraordinaria capacidad de atención y la integración tecnológica que observó en Shenzhen son metas que el gobierno mexicano busca alcanzar. "Sí, sí queremos llevarlo a México", concluyó, marcando una nueva ruta de cooperación internacional en materia de innovación y salud pública.